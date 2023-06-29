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社會 社會焦點 保障人權

護身符失靈！槍砲慣犯屢靠漸凍症交保　再犯又製毒這次被押了

不要命出名！新店清晨槍響嚇醒　又是「漸凍人」陳志明。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲槍砲慣犯陳志明涉再犯被捕，這次漸凍症病情護身失靈，法官裁定羈押他。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者黃哲民／台北報導

槍砲慣犯陳志明數度與警方爆發槍戰被捕，前年（2021年）靠罹患漸凍症的診斷證明逃過被羈押，繼續橫行，北市警方昨（28日）攻堅陳男藏身處查獲大批槍彈，鳴槍制伏陳男送辦，陳男坐輪椅露出病懨懨模樣，檢方訊後聲請羈押，台北地院調查認為陳男雖患病仍多次犯案，顯見病情無立即生命危險，但有逃亡與反覆實施同一犯罪之虞，今晨裁定羈押陳男。

裁定理由指出，陳男應訊認罪，也被警方搜索扣押數量甚多的槍砲與子彈，足認陳男涉犯《槍砲彈藥刀械管制條例》未經取可持有衝鋒槍、非制式手槍及子彈等重罪，犯罪嫌疑重大，加上陳男另案被通緝、居無定所，本案被查獲時正準備搬家，有逃亡之虞。

此外，法官認為陳男身上雖有傷病，但從2020年至今犯案多次，本案被查獲時還企圖脫逃，可見陳男罹患漸凍症沒有立即生命危險，在看守所可由醫護人員追蹤病情，也可戒護就醫，未達「現罹疾病，非保外治療顯難痊癒」程度，且陳男有反覆實施同一犯罪之虞、嚴重破壞社會秩序與公共利益，有羈押必要，因此裁定羈押。

▲▼陳志明左大腿中槍，一拐一拐走進刑大 。（圖／記者陳以昇攝）

▲槍砲慣犯陳志明屢靠漸凍症病情交保，卻曾在警方圍捕時中槍後，攀附民宅外牆抗拒。（資料照／記者陳以昇攝）

58歲的陳男擅長改造槍枝，槍砲前科累累，遇到警方圍捕動輒爆發槍戰，曾拿手榴彈與警方對峙，號稱「不要命」。2021年3月間，陳男在北市街頭與警方駁火被捕，移送檢方複訊時，他提出罹患漸凍症的診斷證明，因而獲得交保。

陳男從此儼然將病情當成免被羈押的護身符，2021年12月他被圍捕警員開槍打中大腿，仍能攀附民宅外牆有如蜘蛛人般拒捕，2022年9月，他開車企圖衝撞盤查警員，被警員開4槍制伏，今年（2023年）5月間，陳男被警方查獲改造槍械據點，陳男朝警員開1槍，警員反擊6槍打中他的肚子送醫，但送辦後都交保。

▲▼陳志明左大腿中槍，一拐一拐走進刑大 。（圖／記者陳以昇攝）

▲槍砲慣犯陳志明（中）因涉改造槍械多次被捕。（資料照／記者陳以昇攝）

北市警方監控陳男，鎖定他在新北市新店區住處涉改造槍械並製造毒品，昨攻堅圍捕，開2槍示警制伏陳男，搜索查扣2把長槍與1把短槍，還有50多發子彈及製毒原料，陳男坐輪椅被移送台北地檢署，露出病懨懨模樣，檢方複訊後聲押，法官認為陳男目前病情不足以停止他繼續為非作歹，裁定羈押。

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