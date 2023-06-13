　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

槍戰打死女子！前土庫幫分子逃大陸17年返台投案　殺人罪起訴

▲▼高雄國際機場,小港機場,高雄小港機場。（圖／資料照）

▲余姓男子因涉及殺人案逃亡大陸17年後返台投案。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄土庫幫分子余姓男子（42歲）2006年前因與人糾紛談判，涉嫌開槍打死張姓女子，潛逃大陸被通緝，他逃亡17年後，今年2月間搭機返台投案，被警方逮捕解送歸案，檢方聲請羈押禁見獲准，今（13）日依殺人罪將他提起公訴。

不過，當年與余男一起犯下殺人案的10名同夥，早被依殺人罪判刑，且多已出獄，全案只剩一名洪姓男子仍逃亡大陸尚未到案。

檢、警調查，這起殺人案案發時余男僅僅25歲，是土庫幫的成員之一，2006年7月17日，張姓女子與施姓男友因與土庫幫成員爭風吃醋，雙方糾眾在高雄市「海洋之星」談判，施男等人馬依約前往，卻遭土庫幫鄒姓老大率手下開8槍示警。

雙方人馬相約隔天凌晨轉戰大社觀音山械鬥火拚，施男率眾赴約途中在大社鄉翠屏路遭伏擊，雙方展開激烈槍戰追逐，張女頭部左側中彈送醫不治，余姓男子和洪姓男子就是涉嫌開槍的槍手。

余、洪在案發後潛逃大陸，警政署發動全台掃黑，當年9月掃蕩土庫幫，查獲作案槍枝，鄒姓老大等10名共犯後來被依殺人等罪判刑3至14年定讞，多已服刑完畢，余、洪兩人則因未到案，被雄檢發布通緝。

余男在今年2月14日搭機返台投案，他向員警供稱，在大陸從事金紙生意，因在台父母年紀大，加上8名共犯多服刑期滿，他還過著漂泊生活，感覺累了，心想案件該做了結，才決定回台投案，警方在警詢後移送檢方複訊，檢方認為他涉犯重罪且有逃亡史，向法院聲押禁見獲准，檢方今日偵結依殺人罪將余男提起公訴。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
直擊／小哥哥艾理「開砲孫生媽」後首同台！　現場零互動
快訊／12縣市「豪大雨特報」！　雨彈升級
快訊／暴雨狂炸！　國道1號「5車連撞」人員受困
快訊／金崙大橋死亡車禍！　22歲男宣告不治
館長「直播邀1大咖」一晚斗內破17萬！　衝上台灣第一名
快訊／震撼彈！　衛視中文台、電影台全面退出台灣
快訊／要退選了？　林飛帆1630記者會正面對決

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／男子扛單車橫跨花蓮溪河床　遭瘋狗浪吞沒消失

快訊／暴雨狂炸！國1嘉義5車連撞　人員受困搶救中...後方大回堵

快訊／金崙大橋貨車跨雙黃線對撞！22歲駕駛受困滿身血　送醫不治

槍戰打死女子！前土庫幫分子逃大陸17年返台投案　殺人罪起訴

斗六超夯遊樂園遭「暴力搖」　男童夾斷腿！公所五點聲明

私幼餵藥案！35位家長同意毛髮檢驗　調查局長：最快速度處理

快訊／台南仁德鐵皮貨櫃工廠大火　全面燃燒火煙狂竄畫面曝

詐欺集團寄花生糖禮品取信　他慘遭詐857萬！男女嫌床上被逮

快訊／國3南下中和段「3車連環撞」！　嚴重紫爆回堵5K

慶祝警察節！台中刑大辦慰勞餐會　創意菜名「真相大白灼蝦」

報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

鍾成虎陳綺貞正式撕破臉！　打造她「纖塵不染」：撒過最大的謊

整壽星誤砸派在娃臉上　眾人急安撫引百萬觀看

渠溝上蓋廁所「鐵皮圍1圈」　全放水流！還有蜜蜂圍繞

Jennie巡演唱到一半直接「下台離場」！　YG聲明回應了

快訊／男子扛單車橫跨花蓮溪河床　遭瘋狗浪吞沒消失

快訊／暴雨狂炸！國1嘉義5車連撞　人員受困搶救中...後方大回堵

快訊／金崙大橋貨車跨雙黃線對撞！22歲駕駛受困滿身血　送醫不治

槍戰打死女子！前土庫幫分子逃大陸17年返台投案　殺人罪起訴

斗六超夯遊樂園遭「暴力搖」　男童夾斷腿！公所五點聲明

私幼餵藥案！35位家長同意毛髮檢驗　調查局長：最快速度處理

快訊／台南仁德鐵皮貨櫃工廠大火　全面燃燒火煙狂竄畫面曝

詐欺集團寄花生糖禮品取信　他慘遭詐857萬！男女嫌床上被逮

快訊／國3南下中和段「3車連環撞」！　嚴重紫爆回堵5K

慶祝警察節！台中刑大辦慰勞餐會　創意菜名「真相大白灼蝦」

台積電連漲2天幾乎收最高點　專家：長線布局仍屬安全

胡瓜選秀節目爆內定！　「海選出現不公」製作單位緊急發聲

快訊／男子扛單車橫跨花蓮溪河床　遭瘋狗浪吞沒消失

親赴議會進行私幼餵藥案報告！　侯友宜提三關鍵：真相在刑事科學

「繳稅宣傳大使」韓孝珠尷尬了！遭追討150萬稅金　公司急出面

南韓美女直播主慘死柬埔寨　刑事專家提「三大疑點」：為何注射血清

心儀物件距離遠！她曝「驚人通勤時間」　眾人勸退：寧可睡公司

拜登做根管治療難說話　推遲北約秘書長會晤

幕後／私幼餵藥案狂燒！考驗侯友宜危機處理　朱立倫擬操盤選戰

聖約翰科大拚轉型　校系整併成5個「新學年只收193名新生」

主子一臉厭世模仿她抬腿 馬麻轉頭一看笑翻：學屁啊

社會熱門新聞

Faye慘了！誣告恩師偽造簽名遭訴

快訊／國3清晨事故　成立緊急應變小組

獨／陰間至尊親自查案　黑令旗離奇消失原因曝

獨／陰間至尊坐鎮　5億高中生持「黑令旗」復仇

殺台灣黑熊合照吃下肚　山老鼠染疫亡

5億高中生命案　今天是「遞狀截止日」　

人夫剃毛暴打老婆　全因偷看手機

小六男童「街頭爆打」2女同學！她淒厲痛哭

狼師以公開墮胎事要脅　性侵女學生

快訊／霧峰分局偵查小隊長涉貪　裁准羈押禁見

彫博愛女送託亡　衝保母家動私刑下場曝

獨／偵查小隊長疑涉貪！辦公室裡當眾被帶走

獨／性騷已婚女書記官　菜鳥律師慘了

即／嘉義男持鐵撬毆鄰居！反被搶走重擊慘死

更多熱門

相關新聞

獨／南港警摸女同事臀　3同事指證下場曝

獨／南港警摸女同事臀　3同事指證下場曝

各界騷擾醜聞連環爆！北市南港警分局常姓員警去年9月間，在辦公之處趁女同事忙碌時，竟突伸手觸摸其臀部，女方當場嚇壞，一旁同事見狀立刻出聲阻止及告誡。事後被害人不堪其辱除稟告長官也提出告訴。士林地檢署偵結，依違反性騷擾防治法，將常姓男子起訴。對此，南港分局也火速做回應。

女帳戶被詐團用　竟是72歲母害的

女帳戶被詐團用　竟是72歲母害的

乘客叫囂拔槍　司機怒了邊開邊射

乘客叫囂拔槍　司機怒了邊開邊射

大量進仿冒乖乖商品販售　電商女老闆GG了

大量進仿冒乖乖商品販售　電商女老闆GG了

出獄男框妹出場　帶去摩鐵「掏槍」硬做S

出獄男框妹出場　帶去摩鐵「掏槍」硬做S

關鍵字：

槍戰逃大陸17年投案土庫幫分子起訴

讀者迴響

熱門新聞

Faye慘了！誣告恩師偽造簽名遭訴

快訊／國3清晨事故　成立緊急應變小組

發財了！　家中地下室挖出3000萬元

資深歌手高雄離世！享壽68歲

不菸酒驚罹肺癌！正妹護理師「哭著上班」：我才30歲

獨／陰間至尊親自查案　黑令旗離奇消失原因曝

這3天雨最大！　端午連假天氣曝

宏國總統訪北京　中國點頭買白蝦

5億高中生鄰夢到「蛇斷3截」！命理師曝藏恐怖暗示

搭飛機「一次巧遇3大咖男星」！

王偉忠女婿家世曝光　竟是「美國第四大豪門」

衛視中文台、電影台驚傳退出台灣

獨／陰間至尊坐鎮　5億高中生持「黑令旗」復仇

「攔住大谷翔平硬訪」TVBS女記者終於道歉

YTR錄影一半「才知被騙600萬」慌了　追討過程曝光

更多

最夯影音

更多
報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」

報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」
張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面