全國第8波安居緝毒共逾6噸　陳建仁慰勞辦案人員頻比讚

▲全國第8波安居緝毒專案，13日在調查局局本部舉辦成果發表會，行政院長陳建仁（左7）到場慰勉辦案人員。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

國內6大緝毒系統今年（2023年）1到5月共查獲逾6公噸各類毒品，光是調查局就貢獻約2.5公噸成果，並於今天在調查局局本部舉辦第8波安居緝毒專案成果發表，行政院長陳建仁到場慰勉，頻頻向辦案人員鼓掌比讚。雲林地檢署解說毒品「喵喵」因吸食者身上會有貓尿味而得名時，也表揚辦案人員摔到骨折仍奮勇抓歹徒的辛勞，桃園地檢署解說毒犯利用馬克杯藏毒還打上自有品牌，陳建仁特地拿起扣案包裝細看。

▲全國第8波安居緝毒專案，13日在調查局局本部舉辦成果發表會，行政院長陳建仁到場慰勉辦案人員。（圖／記者黃哲民攝）

今天會場共擺設7個攤位展示緝毒成果，基隆地檢署包辦2攤，指揮調查局、警方、關務署與憲兵，查獲從加拿大以貨櫃走私來台、夾藏於寵物襯墊、木材的大麻花近492公斤。台南地檢署指揮警、調、憲兵與海巡署查獲快艇走私、偽裝成茶葉包裝的安非他命與K他命共逾1公噸，另指揮警方毒品「喵喵」製毒工廠2座，扣得成品、半成品與原料共686公斤。

▲全國第8波安居緝毒專案，13日在調查局局本部舉辦成果發表會，行政院長陳建仁到場慰勉辦案人員，台南地檢署檢察官柯博齡解說展示成果，後為檢察長鍾和憲。（圖／記者黃哲民攝）

桃園地檢署指揮警、調、憲兵與關務署，查獲毒梟從越南以貨櫃走私、用馬克杯掩護的安非他命312公斤，並循線查獲製毒工廠扣得毒品原料98公斤，陳建仁聆聽調查官解說毒梟在自家毒品打上品牌企業化經營，特地拿起扣案包裝細看。

▲全國第8波安居緝毒專案，13日在調查局局本部舉辦成果發表會，行政院長陳建仁到場慰勉辦案人員，桃園地檢署檢察官張家維（右）解說展示成果，檢察長俞秀端(藍色上衣) 陪同。（圖／記者黃哲民攝）

高雄地檢署查獲毒梟利用貨櫃進口工業用鋁錠掩護走私毒品，指揮警、調與關務署開櫃拆解，費了九牛二虎之力，才撬開厚達4公分鋁塊，挖出藏在鋁錠內部、經燒熔後密封的K他命270公斤。雲林地檢署則是靠海巡署偵查員喬裝工人混進製毒工廠所藏身的麥寮地區，終於鎖定正確位置，查獲俗稱「喵喵」的甲基甲基卡西酮成品、原料共181公斤。

▲全國第8波安居緝毒專案，13日在調查局局本部舉辦成果發表會，行政院長陳建仁到場慰勉辦案人員，雲林地檢署檢察官段可芳（右）解說展示成果。（圖／記者黃哲民攝）

雲檢檢察官段可芳解說「喵喵」因施用者身上會傳出類似貓尿味而得名，製毒過程味道非常刺鼻，查緝時進入現場要佩戴防毒面具，她笑稱今天會場應該都能聞到怪味。其實今天會場展示的各種毒品或原料雖都嚴密包裝，氣味仍舊飄散混合，有人戲稱如果再多待一會兒，「搞不好就能驗出來」。

段可芳並在陳建仁面前表揚2位海巡署偵查員陳世宗、張元俊奮不顧身，鑽進天花板要抓藏匿其中的毒犯，還因此從高處摔落而骨折。此外，屏東地檢署展示指揮刑事局查獲從大陸走私來台的「喵喵」製毒原料545公斤，6位檢察長親自在攤位陪同陳建仁檢視。

▲全國第8波安居緝毒專案，13日在調查局局本部舉辦成果發表會，行政院長陳建仁到場慰勉辦案人員，右二為基隆地檢署檢察長李嘉明。（圖／記者黃哲民攝）

陳建仁頻頻向辦案人員鼓掌比讚，致詞表示總統蔡英文重視緝毒工作，要求整合各方資源，全面反毒、拒毒跟緝毒。陳建仁感謝高檢署統合檢察、警察、調查、憲兵、海巡與關務6大緝毒系統，合作打擊毒品犯罪，本次第8波成果相當豐碩，包括查獲逾6公噸各類毒品、瓦解56座製毒工廠。

▲全國第8波安居緝毒專案，13日在調查局局本部舉辦成果發表會，現場展示查緝毒品成品、原料等。（圖／記者黃哲民攝）

陳建仁說，總統蔡英文對緝毒工作揭示的3大策略，就是「減少供應、減少需求、減少傷害」，期許各單位持續反毒工作，政府也將再投入150億元經費。今包括法務部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗、高檢署檢察長張斗輝、憲兵中將指揮官周廣齊、警政署長黃明昭、海巡署長周美伍等官員，全程陪同陳建仁檢視緝毒成果。