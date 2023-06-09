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果汁一拿半小時…害漸凍症翁缺氧1年後亡　看護過失要賠740萬

▲▼ 病人,病床,住院。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲陳姓看護離開半小時，沒及時發現臥床老翁缺氧窒息，治療1年後身亡，判決結局出爐。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡怡萍／高雄報導

高雄一名陳姓居家看護負責照顧患有漸凍症的老翁，她某日離開房間去為老翁拿果汁，半小時後回來發現老翁已因呼吸器脫落而缺氧，1年後因嚴重併發症不治死亡，陳姓看護遭到老翁家屬提告、並求償1450萬。高雄高分院近日駁回陳女上訴，維持過失致人於死罪10月徒刑，民事部分則判賠老翁家屬740萬餘元。

判決指出，陳姓看護於2020年2月間開始輪班於周末居家照顧漸凍症老翁，老翁因呼吸道肌力不足，需使用呼吸器及拍痰、抽痰機照護。

同年4月26日下午，看護在老翁正穿著拍痰背心、使用拍痰機時，卻離開房間到樓上的廚房幫老翁拿灌食用果汁，期間背心震動後停止拍痰而消氣下沉，致連接老翁氣切口之呼吸管線脫落，呼吸器發出聲響示警，但看護卻遲遲未歸，半小時候再回到房間，才發現老翁已陷入缺氧，緊急送醫救治1年後，仍因腦病變壞死、併發器官發炎最終不治死亡。

陳姓看護表示，她不知道使用拍痰背心時要一直在場，且事發到老翁死亡已經1年多，故管線脫落與死亡結果無關，而每天都要上樓幫老翁現打果汁，所以要在樓上等候，老翁的妻子知情也未曾表示不妥，當天妻子甚至在樓上拉著她抱怨兒媳之事，拖延到下樓時間，死亡原因也不能排除是自身疾病所致。

法官檢視監視錄影畫面，並參照專業護理師說法，認為陳姓看護身為照顧者應明白機器使用的危險性，並隨時注意不宜離開過久，從陳女離開房間到陳女返回，已經過29分鐘，導致延誤發現、造成老翁到院前心肺功能停止，並因缺氧長達13分鐘、導致最終因併發症而死亡，有過失責任明確。

法院一審依過失致人於死罪，判陳姓看護10月徒刑，上訴至高分院認為量刑無違誤，駁回上訴。

老翁家屬也向看護求償共1450萬，法院審酌老翁的3名兒子皆為醫師，妻子也為醫院督導、護專講師，經濟背景與所受痛苦等，判陳姓看護需賠償740萬餘元，還可上訴。

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