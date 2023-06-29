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《文學音樂劇場-笠山之歌》　7／1台中國家歌劇院重磅登場

▲《文學音樂劇場-笠山之歌》於今年展開包括台中、台北、桃園中北部巡演，即將於台中國家歌劇院隆重登場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲《文學音樂劇場-笠山之歌》於今年展開包括台中、台北、桃園中北部巡演，即將於台中國家歌劇院隆重登場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）（下同）

記者蔡佩旻／雲林報導

新古典室內樂團以「有界無域」的創作理念，積極將宅台灣豐厚的人文元素以當代表演藝術的創新語彙，持續創作具論述與哲思與獨特劇場美學之跨域原創作品，亦受到有劇場界奧斯卡獎之稱的《WSD 2022世界劇場設計展》之肯定，以及受邀參與《布拉格劇場四年展》台灣館展出。

▲《文學音樂劇場-笠山之歌》於今年展開包括台中、台北、桃園中北部巡演，即將於台中國家歌劇院隆重登場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

2022年度所製作向鍾理和、鍾鐵民父子致敬的大型跨域原創作品《文學音樂劇場-笠山之歌》，去年在高雄衛武營首演，獲得極大的迴響，於今年展開包括台中、台北、桃園中北部巡演，7月1日晚上7時30分、7月2日下午2時30分，即將於台中國家歌劇院隆重登場。

▲《文學音樂劇場-笠山之歌》於今年展開包括台中、台北、桃園中北部巡演，即將於台中國家歌劇院隆重登場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

作品內容講述文學家鍾理和與其妻鍾台妹，當年因同姓婚姻不容於家族而出走中國東北飽受折磨、守護堅貞愛情的動人故事，以及鍾理和、鍾鐵民文學家父子，生命鍛鑄的精彩篇章。新古典室內樂團藝術總監陳欣宜表示，希望透過這次巡演，將當代音樂與文字想像的空間概念，與各種生命的樣貌進行對話，讓鍾理和、鍾鐵民充滿生命哲學、細膩描繪人生百態的文選能展現於劇場，進而探討命運根源及原鄉意識，分享在地藝術創新能量，並傳遞我們所堅守的價值與美好的信念。

這次透過傑出的製作團隊及表演藝術家們的共同合作，期待能實驗當代音樂、文學藝術、舞蹈肢體、新媒體及空間美學，相互之間創作關係的無限可能，並藉由舞台上異質元素的高度整合與跨域交融，呈現超乎想像的新美學形式，成功傳遞來自笠山文學音樂劇場的獨特美學。

▲《文學音樂劇場-笠山之歌》於今年展開包括台中、台北、桃園中北部巡演，即將於台中國家歌劇院隆重登場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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