動力火車開唱《當》！「啊幾聲」有差別　兩廳院一張圖神分析

▲有些人回訊息喜歡回覆一連串「字串」。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

實習記者黃品臻／綜合報導

相信不少人在使用電子訊息交談時，都收過或傳過「哈哈哈」的字串，之前網路就曾有許多關於「哈」的分析，網友們分析看到一串「哈哈哈哈」時的心情，以及背後所代表的意義；甚至統計出大部分人用通訊軟體聊天時，回覆最多次的都是哈哈哈；還有網友指出，女生回「哈哈」兩字，其實是在敷衍對方。

不管是不是有趣，在這個經常用文字溝通的時代，每個人都有自己獨特的「聊天助詞」，其中，用來表達笑意的狀聲詞「哈」、「呵」、「喔」、「嗯」最常被使用。國家兩廳院今（16）日就在臉書粉絲團發布，關於「各種啊」的定義，KUSO的分析引起網友討論。

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兩廳院小編在貼文中先簡單分析不同字數的「哈」分別有什麼意思，並詢問網友「那你知道『啊』也可以分析嗎？」貼文附圖中有一堆「啊」排列在一起，並將一串字做分割分析，在旁邊註明代表的意思，像是一個「啊」代表嬌羞、三個代表驚呼、七個代表開嗓練習等，後面更出現動力火車的〈當〉和〈夜后的詠嘆調〉。

不僅如此，小編還特別將七個啊的「開嗓練習」、15個啊的「該保養喉嚨了」，以及25個啊的〈夜后的詠嘆調〉特別標記起來，並附上相關知識文章供網友閱讀，搞笑之餘不忘宣傳。

網友們看了也紛紛在底下留言，並證實動力火車《當》的「啊」數量正確，「動力火車那個……我有跟著唱……」、「動力火車《當》有精準！」、「啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊～～～啊啊啊啊 啊啊啊啊啊啊～～～～啊啊啊 啊啊 啊啊 啊～～～」、「有聲音的一張圖」、「當是正確的耶」、「邊唱邊數」。

有網友還附上「哈」字串的梗圖，寫出小編的梗圖來源。另外也引來台中國家歌劇院小編表示，「哈哈哈哈哈哈哈=給這篇的讚賞」，貼文累積至今已有2390個讚、353次分享。

▲網友留言附上的「哈」字串梗圖。（圖／翻攝自Facebook／Louis Hsu）