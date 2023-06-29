內埔警強力執法　半年取締3210件超速…暑假執法不手軟

▲內埔警方加強取締違規駕駛行為 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為防範青少年暑假期間群聚飆車或有危險駕駛行為，內埔警分局針對轄內台1線、台24線、科大北路與沿山公路及防汛道路等重要路段如，規劃防飆勤務，加強取締超速、未戴安全帽、違法改裝車輛、無照駕駛與酒後駕車等重大違規行為。

內埔警方表示，青少年勿在道路上危險駕車、競速，依據道路交通管理處罰條例第43條規定，危險駕車行為，處駕駛人新臺幣6000元以上3萬6000元以下罰鍰，並可當場禁止其駕駛；如係兩輛車以上車輛在道路上蛇行、拆除消音器製造噪音或在道路上競駛、競技者，處駕駛人新臺幣3萬元以上9萬元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛及吊銷駕駛執照。

而蛇行競速等危險駕車行為，視情節嚴重性，甚至可能涉及刑事責任，觸犯公共危險罪;無照駕駛部分，可處6000元以上1萬2000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛；而未成年無照駕駛者，駕駛人及其法定代理人或監護人，應同時施以道路交通安全講習。

內埔警統計今年1-6月共取締超速3210件、未戴安全帽1667件、酒後駕車175件。

分局長莊順智表示，1-6月取締超速3210件、未戴安全帽1667件、酒後駕車175件建議父母多花時間陪伴與關懷家中青少年，善用暑假期間妥適規劃從事正當休閒活動，切勿結伴參與危險駕車活動，違反交通安全法規，避免危及自身或其他用路人的生命財產安全，造成不可挽回遺憾。