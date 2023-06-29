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17歲少年遭法國警槍殺！街頭爆動亂150人遭逮　姆巴佩：無法接受

▲▼北非裔少年遭法警槍殺引發動亂。（圖／達志影像／美聯社）

▲17歲北非裔少年遭法國警察槍殺後引發動亂。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

法國巴黎郊區一名17歲少年疑似因拒絕攔檢，結果遭警方近距離開槍喪命；這起事件引發民眾對於法國警察濫權與種族歧視的不滿，接連兩天發生暴力動亂，足球巨星姆巴佩也發聲表示，「我的法國讓我受傷。無法接受的狀況。」

法國17歲北非裔青少年尼爾（Naël）27日早晨8點多，開車拒絕服從路邊攔檢，遭南特市（Nanterre）警察開槍射殺。目前雙方說法分歧，警方表示當時尼爾拒檢還試圖開車衝撞，所以才會開槍；另一段推特曝光的影片則顯示，兩名員警就貼在車輛旁邊，在尼爾開車的那一刻，其中一名警察近距離朝他開槍，車輛隨即撞上柱子。

根據BBC、路透社報導，這起事件暴露出法國警察長久以來的濫權與種族歧視問題，引發當地民眾怒火，一連兩天在南特市街頭群聚抗議，除了砸毀車輛以外，更朝當地市政廳發射數十枚煙火。

法國許多非裔名人也發聲力挺，足球巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）就在推特發文表示，「我的法國讓我受傷。無法接受的狀況。向尼爾的家屬和親友致意，這位小天使太早離開了。」

警方發言人表示，除了南特市以外，北部城市里爾（Lille）與西南部城市土魯斯（Toulouse） 都發生警民衝突。法國內政部呼籲民眾保持冷靜，也強調已在巴黎地區動員了2000名警力，也有150人被逮捕。

總統馬克宏（Emmanuel Macron）則譴責警察開槍的行為，向記者表示，沒有任何理由可以證明一個年輕人的死亡是正確的，「我們有一個少年被殺了，這是無法解釋也不可原諒的。」同時強調這起案件已經提交給法院，相信司法會盡速發揮作用。

目前涉案開槍的員警因涉嫌過失殺人被拘留接受調查；法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）已透過推特表示，相關單位正針對此案進行調查，釐清事件具體情況。

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