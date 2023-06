▲17歲北非裔少年遭法國警察槍殺後引發動亂。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

法國巴黎郊區一名17歲少年疑似因拒絕攔檢,結果遭警方近距離開槍喪命;這起事件引發民眾對於法國警察濫權與種族歧視的不滿,接連兩天發生暴力動亂,足球巨星姆巴佩也發聲表示,「我的法國讓我受傷。無法接受的狀況。」

法國17歲北非裔青少年尼爾(Naël)27日早晨8點多,開車拒絕服從路邊攔檢,遭南特市(Nanterre)警察開槍射殺。目前雙方說法分歧,警方表示當時尼爾拒檢還試圖開車衝撞,所以才會開槍;另一段推特曝光的影片則顯示,兩名員警就貼在車輛旁邊,在尼爾開車的那一刻,其中一名警察近距離朝他開槍,車輛隨即撞上柱子。

根據BBC、路透社報導,這起事件暴露出法國警察長久以來的濫權與種族歧視問題,引發當地民眾怒火,一連兩天在南特市街頭群聚抗議,除了砸毀車輛以外,更朝當地市政廳發射數十枚煙火。

法國許多非裔名人也發聲力挺,足球巨星姆巴佩(Kylian Mbappe)就在推特發文表示,「我的法國讓我受傷。無法接受的狀況。向尼爾的家屬和親友致意,這位小天使太早離開了。」

J’ai mal à ma France. Une situation inacceptable. Tout mes pensées vont pour la famille et les proches de Naël, ce petit ange parti beaucoup trop tôt.

警方發言人表示,除了南特市以外,北部城市里爾(Lille)與西南部城市土魯斯(Toulouse) 都發生警民衝突。法國內政部呼籲民眾保持冷靜,也強調已在巴黎地區動員了2000名警力,也有150人被逮捕。

總統馬克宏(Emmanuel Macron)則譴責警察開槍的行為,向記者表示,沒有任何理由可以證明一個年輕人的死亡是正確的,「我們有一個少年被殺了,這是無法解釋也不可原諒的。」同時強調這起案件已經提交給法院,相信司法會盡速發揮作用。

目前涉案開槍的員警因涉嫌過失殺人被拘留接受調查;法國內政部長達馬南(Gerald Darmanin)已透過推特表示,相關單位正針對此案進行調查,釐清事件具體情況。

BREAKING: Continued riots in Nanterre, France, over police killing of teenager. pic.twitter.com/MdsBfJvDxq