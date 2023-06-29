「阿嬤會來接我」3歲妹妹遭丟包！暖警照顧90天　31年後相遇了

▲3歲女童遭丟包，被警員許順和收留照顧3個月，31年過去後，她返台再續短暫父女情。（圖／高雄市警察局）

記者柯沛辰／綜合報導

31年前，基隆一名女童被遺棄在警局門口，當時值班的24歲警員許順和通報社福單位後，將孩子帶回家讓妻子照顧，3個月來將女童視如己出，直到女童被美國人領養。31年後，女童長大成人，特地回到台灣，只為感謝當初那位善良的警察先生，如今2人認出彼此，當場相互擁抱。

高雄市警察局揭露一段超越親情緣分的感人事件，1992年8月10日下午，一名3歲女童被阿嬤遺棄在基隆市警局第一分局門口，還童年童語地說「阿嬤會回來接我」，但隨著時間過去，阿嬤一直沒有回來。當時值班的是24歲警員許順和，這是2人第一次相遇。

當時社福政策還沒完備，女童無法獲得安置，也無法一直待在局內，所以許順和通報社福單位後，除了持續尋訪女童家屬，也將孩子帶回家給妻子照顧。在相處的90天中，夫妻倆替小女孩添衣買鞋、買玩具，甚至到遊樂園遊玩，在同事眼中如同親生父女一般。

3個月公告協尋期後，女童被美國人領養，順利長大成人，也改名換姓，現在已是一位34歲的健身教練。不過，她仍隱約記得小時候台灣的食物、成長的街道、還有很照顧她的警察先生，也想知道阿嬤及家人過得好不好，更想當面感謝那位警察先生的照顧。

為此，她特地從美國回到台灣，並透過財團法人天主教福利會尋人。最後經警政署調查，總算得知許順和在1994年調往高雄服務。今年6月19日，2人終於相見了，「當年的年輕警察和小女孩馬上認出彼此，互相擁抱。所有的感謝與情分，都盡在不言中。」