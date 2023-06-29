想要超級英雄哪種超能力？　賴清德：鋼鐵人、美國隊長不錯！

▲副總統賴清德出席「亞太青年協會第七屆政治幕僚培訓營」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

副總統賴清德29日出席「亞太青年協會第七屆政治幕僚培訓營」時，被學生詢問在超級英雄電影中，賴清德喜歡哪一個角色？自己希望擁有哪一種超能力？賴清德則說，鋼鐵人、美國隊長不錯，一旁的學生則紛紛起鬨追問，「是不是要當ㄊ

賴清德上午出席「亞太青年協會第七屆政治幕僚培訓營」時表示，擔任政治幕僚工作，不管法案、新聞稿，或是組織人脈經營，每一個面向專業都很重要，且不外乎需要熱忱，對政治要有熱忱。

賴清德說，從事政治工作很辛苦，但政治也是服務人民最直接的機會，如果服務人民很有意義的事情，選擇政治是最直接的；但他也坦言，如果重視生活品質不要來，政治沒有生活品質的，可能一大早或深夜都會接到選民電話，可是每一通電話又都是服務人民的機會。

接著，有學生詢問在超級英雄電影中，賴清德喜歡哪一個角色？綠巨人浩克好不好？自己又會希望擁有哪一種超能力？賴清德則說，鋼鐵人不錯，他覺得很酷，美國隊長也不錯。這時候學生紛紛起鬨追問，「是不是要當台灣隊長？」賴清德則靦腆笑說，這也很不錯。

賴清德接著說，綠巨人浩克比較特別，是輻射線的關係變成綠巨人，而鋼鐵人讓他津津有味，是在被一個小國抓走之後，竟然有辦法用自己的設計變成鋼鐵人，用放射性元素作為他的動能，相當的戲劇性。

賴清德表示，引起最大注意的應該是美國隊長，他的武器最一般，就是盾牌而已，也是從小雞變成隊長，本來大家欺負的對象，沒有想到變成美國隊長。他突然話鋒一轉說，「所以，台灣在面對外來威脅時，應該也要有這樣的團隊」。

▼副總統賴清德出席「亞太青年協會第七屆政治幕僚培訓營」。（圖／總統府提供）

