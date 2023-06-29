「重視生活品質別從事政治」　賴清德：但政治是服務人民最直接的

▲副總統賴清德出席「亞太青年協會第七屆政治幕僚培訓營」。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

副總統賴清德29日出席「亞太青年協會第七屆政治幕僚培訓營」時表示，如果重視生活品質不要來，政治沒有生活品質的，可能一大早或深夜都會接到選民電話，可是每一通電話又都是服務人民的機會。

賴清德上午出席「亞太青年協會第七屆政治幕僚培訓營」時表示，擔任政治幕僚工作，不管法案、新聞稿，或是組織人脈經營，每一個面向專業都很重要，且不外乎需要熱忱，對政治要有熱忱。

賴清德說，從事政治工作很辛苦，但政治也是服務人民最直接的機會，如果服務人民很有意義的事情，選擇政治是最直接的；但他也坦言，如果重視生活品質不要來，政治沒有生活品質的，可能一大早或深夜都會接到選民電話，可是每一通電話又都是服務人民的機會。

有學生在對談中詢問賴清德，自己在棒球中比較擅長哪一種球路，賴清德則笑說自己不是投手，小學是擔任捕手，有時候會去擔任二壘手，所以自己是「防守」優於「攻擊」的。他說，自己一直都有看棒球，所以對球路也有了解，好比台灣好手王建民就是以二縫線、伸卡球為主，而郭泓志是滑球、曲球跟大角度滑球。

賴清德還透露，郭泓志有告訴他「三振秘訣」。他說，郭泓是會先嚇嚇打擊者，用快速球、內角球，讓打者嚇一跳之後，再來用變化球把對手給三振掉。