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破壞核心資通系統加重刑責！　蔡英文護資安：處7年徒刑併科1000萬

▲▼總統蔡英文29日出席「台美金融資安論壇」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文29日出席「台美金融資安論壇」。（圖／總統府提供，下同）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文29日出席「台美金融資安論壇」時表示，為了強化金融關鍵基礎設施的保護，立法院已在今年5月底，三讀通過《銀行法》、《證交法》和《期交法》的修法，並且在昨天已經正式公布，往後像是涉及破壞核心資通系統設備的正常運作，都會加重刑責，最高可以處7年以下有期徒刑，併科1000萬元以下罰金。

蔡英文說，自她上任以來，就不斷強調「資安就是國安」的概念，尤其在台灣推動數位轉型的同時，也無可避免需要面對更複雜多變的資安威脅。她說，對於資安風險的辨識、評估和控制，更需要透過跨產業、跨領域的聯防合作，今天的「台美金融資安論壇」，由台灣金融研訓院和美國在台協會AIT共同舉辦，就是最佳的展現。

蔡英文提到，執政團隊不斷努力提升各個面向的資安防護，去年8月成立了「數位發展部」，今年2月「國家資通安全研究院」也已經正式揭牌，這些努力都是要為台灣民眾打造安全、安心及安穩的數位環境。

蔡英文舉例，這幾年來推動FinTech已經具有一定的成效，讓民眾使用金融科技服務時，能更方便、更有效率，而同時也需要更謹慎因應，以面對金融及數位流通過程中的資安風險。

蔡英文說，在網路時代，各種資訊的快速流傳，也提高了詐騙發生的可能；因此，最近行政團隊跨部會合作，全力推動「打詐1.5」，就是要結合法律和技術的力量，來達成讓民眾減少誤信、減少接觸、減少損害的目標。

蔡英文指出，在國際合作的部分，2017年設置了「金融資安資訊分享與分析中心」，透過持續的演練、評估和分析，提前預防系統性風險的發生，這個中心也在2019年加入美國的相關體系，合作、分享金融資安的情資。

蔡英文表示，2022年1月起，成為美國資安事件應變及安全小組論壇（FIRST）會員，並且和許多國家的金融資安單位簽訂MOU，建立合作管道，進一步擴大台灣金融資安的國際合作。

蔡英文進一步指出，在國內金融機構方面，從2020年開始就推動「金融資安行動方案」，要求金融機構設置資安長，導入國際資安標準，並辦理資安攻防的演練，建立應變體系，提高對資安事件的反應能力。

蔡英文說，去年金管會更進一步發布「金融資安行動方案」2.0，強化重要核心資料保全機制，鼓勵導入「零信任」驗證制度，透過「永不信任，持續驗證」的精神，務實地降低金融機構的資安風險。金管會也在今年2月，邀集79家金融機構及相關的周邊單位，召開資安長聯繫會議，要打團體戰，一起來提升金融資安量能，未來也會繼續定期召開這個聯繫會議。

蔡英文表示，為了強化金融關鍵基礎設施的保護，立法院已在今年5月底，三讀通過《銀行法》、《證交法》和《期交法》的修法，並且在昨天已經正式公布，往後像是涉及破壞核心資通系統設備的正常運作，都會加重刑責，最高可以處7年以下有期徒刑，併科1000萬元以下罰金。

最後，蔡英文告訴在場所有金融業相關夥伴，雖然提高金融機構的防護力和應變力，需要投入很多成本，而且沒有短期可以量化的收益，但是當管理階層堅持落實資安，並提供適當的資源，保護金融機構、保護企業和客戶，就會是金融機構很大的資產。她拜託大家與政府一起齊心協力，打造更強韌的資安防護體系。

▲▼總統蔡英文29日出席「台美金融資安論壇」。（圖／總統府提供）

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