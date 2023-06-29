幫上司性侵脫罪作偽證　酒店女瞎掰同事「怕男友發現種草莓」慘了

▲高雄男子到酒店消費趁機性侵酒店女。（示意圖／達志影像）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名郝姓男子2019年間回到曾經任職的酒店消費，點了小如（化名）坐檯，竟趁機對小如性侵的逞，郝男事後被告，郝男找上以前的員工、在同一酒店上班的楊姓女子，在法院審理時作偽證，指小如是因「怕男朋友發現她被種草莓」，所以才誣陷郝男性侵，但卻在法庭上被法官揭穿，法官將楊女依偽證罪送辦，法院審理後判處她徒刑4月。

判決指出，郝姓男子2019年11月25日深夜11時許，到某家酒店會館消費，一進場就點了小如坐檯，郝男趁著酒意在包廂裡對小如伸出狼爪，上下其手性侵得逞，小如不甘受辱打電話給男友哭訴，男友報警後，警方獲報趕到，在酒店逮捕郝男，訊後依強制性交罪將郝男移送，檢方也將郝起訴。

地院審理期間，也曾在這家酒店工作的郝男為了脫罪，找上以前的下屬楊女，希望她幫忙說好話，楊女在出庭時也證稱「她（指小如）胸口被留一個草莓，然後怕回家被男朋友打，所以就跟男朋友講了這件事情，她男朋友才趕快報警」，不過由於楊女做證實時心虛不斷把眼神飄向律師和郝男，被法官查覺有異，當庭打斷後，認定她涉犯偽證罪送辦。

高雄地院審理時，律師幫她辯護表示楊女沒有前科，也坦承犯行，也會向小如道歉，並離開酒店，希望爭取緩刑，但法官認為楊女無視小如被性侵的創傷，作偽證阻礙司法查證，增加小如正義伸張的困難，因此判處她徒刑4月，不予緩刑，全案可上訴。

至於郝男涉及性侵的案件，一審法官認為郝男性侵小如事證明確，依強制性交罪判處他徒刑4年6月，二審時郝男雖仍否認犯行，但因已賠了50萬元給小如，因此獲改判徒刑3年2月，郝不服上訴被最高法院駁回，全案定讞。