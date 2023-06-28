2麻吉酒吧撩妹　撿屍衝摩鐵硬上…她崩潰：和解金多少都沒意義

▲小恩在酒吧喝醉，遭剛認識的2名男子帶至摩鐵輪番性侵，氣憤提告拒絕和解。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pakutaso）



記者蔡怡萍／台北報導

廖男、陳男與友人在台北市大安區某酒吧，認識了22歲女子小恩（化名），2男見小恩喝醉、就扛著她搭小黃直奔汽車旅館，趁小恩醉到無力抵抗輪流上陣性侵。小恩事後氣憤得拒絕與廖、陳和解，法院審後將這2名好麻吉，均依乘機性交罪判處3年6月，可上訴。

這起事件發生在2022年9月4日凌晨，廖、陳與幾名友人到某酒吧喝酒，其間與初次見面的小恩聊天認識，酒吧打烊後，小恩也因酒醉意識逐漸模糊，廖、陳見狀就搭計程車，將小恩帶往汽車旅館休息，而2人也藉著幾分醉意，將小恩褲子脫去，輪流硬上得逞。

小恩過程中雖然無力抵抗，但迷濛中感受遭到欺辱，事後報警提告；廖、陳2人到案坦承犯行，律師辯護稱，當下2人自己也因喝酒醉而控制力、辨識力降低，手法也沒暴力、屬於輕微，請求減輕其刑。

但檢視摩鐵監視影像，廖、陳2人還能將小恩背起行走，搬進電梯與房間內，顯見未達不能辨識其行為或欠缺行為能力，法官認為，廖、陳2人原本都與小恩素不相識，案發前才在酒吧相遇、未有親密情誼，卻趁小恩酒醉下手犯案，造成她嚴重的心理陰影。

且小恩向法官表示：「我覺得傷害已經造成了，而且這件事情之後，我面對很多聚會我都覺得很可怕，而且我很長一段時間都沒辦法去學校上課，對我來說傷害已經造成了，不管和解金多少，對我來說都沒有意義」。可見2人均未獲小恩原諒，罪行重大，依乘機性交罪判處廖男、陳男均有期徒刑3年6月，仍可上訴。