宮廟信徒放鞭炮！圍觀男遭炸「32%燒傷」　汗腺受損只能待冷氣房

▲宮廟信徒放鞭炮炸傷圍觀民眾，遭判刑6個月。（示意圖，非當事宮廟／記者李毓康攝）

記者劉人豪／台北報導

新北市某宮廟一名吳姓信徒，在進香回程時於宮廟內燃放鞭炮，炸傷圍觀的李姓男子，導致李男全身32%嚴重二度及三度燒燙傷，且有全身12%面積喪失排汗功能等傷，夏天只能待在冷氣房難以出門，台灣高等法院審理後依過失傷害致人重傷罪，判吳男有期徒刑6月。

判決書指出，2020年10月5日晚間8時，吳男進香回程時，未驅趕圍觀民眾情形下，在宮廟內點燃鞭炮，使鞭炮火勢竄燒至在場圍觀的李男身上，導致李男有全身32%嚴重二度及三度燒燙傷，且喪失排汗功能之面積12%，雙手因疤痕攣縮造成功能減損，左手功能尚有20%未恢復，右手因疤痕攣縮無法執行手指伸展與曲屈等動作，其燒傷疤痕佔身體面積12%，並無法利用手術回復外觀。

一審時吳男否認有何過失傷害致人重傷犯行， 新北地方法院認為吳男未驅趕圍觀民眾，造成李男重傷且未和解，判刑4月，可易科罰金，可上訴。

檢方上訴表示，李男因燒燙傷需於公眾場合戴帽或口罩遮掩，避免他人異樣眼光，內心經常抑鬱寡歡；疤痕於夏季經常紅癢難耐，必須待在冷氣空調空間而足不出戶；手指、手肘無法正常彎曲，日常生活均需他人協助，認為原判決僅科處吳男有期徒刑4月過輕。

法院認為，吳男於宮廟內燃放鞭炮之際，應注意隔離圍觀者卻疏未注意，致火勢竄燒至圍觀李男身上，坦承犯行，但未達成和解賠償，台灣高等法院依過失傷害致人重傷罪，判無男有期徒刑6月，可易科罰金，不可上訴。