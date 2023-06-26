柯文哲曝中正萬華「支持于美人」　今討論「邱臣遠轉戰新北新莊」

▲民眾黨總統參選人柯文哲接受《POP撞新聞》專訪。（圖／《POP撞新聞》提供）

記者袁茵／台北報導

2024總統、立委選舉將於明年1月13日登場，民眾黨總統參選人柯文哲日前透露，不分區立委席次目標8席，至於區域立委部分則無下文。柯文哲26日透露，台北市中正萬華應該會支持無黨籍立委參選人于美人；但由於外界過去不斷謠傳，民眾黨立委邱臣遠也想選中正萬華，被問到是不是調去選新北？柯文哲也證實，不能完全沒人選新北。

柯文哲26日接受主持人黃暐瀚《POP撞新聞》廣播專訪，被問到過去稱不分區立委席次挑戰8席，近期民調上漲後有無挑整數字？柯文哲表示，8席不分區立委是基礎線，「從基礎線努力往上推」。因為不曉得基礎線要調高到什麼地方，所以柯文哲選擇不將話說死，僅說「從8席往上努力」。

至於區域立委問題，柯文哲直言「哇！這實在是很困難。」自己還是不會提很多席區域立委，因為需要錢，當時黨內曾說「誰敢出去選，就給200萬元。」不過200萬也不夠用，畢竟打仗需要錢，「我們哪有那麼多錢？而且『一將難求』。」至於到底打算提多少席區域立委，柯文哲語帶保留地說「等等中午會再討論」。

而柯文哲曾執政的台北市，是否會提區域立委？柯文哲說，目前僅只有立委張其祿選文山區較為確定，其他則沒有，「萬華目前看起來，應該會是于美人。」于美人會使用無黨籍參選，畢竟民眾黨若再派一人去選，只是造成兩敗俱傷。

不過，由於過去不斷有傳聞，立委邱臣遠也想選中正萬華，主持人黃暐瀚直言「可是萬華部分，我本來聽到一個人耶！你把他調去新北嗎？」柯文哲也坦言「新北市完全沒有人選，這樣也不行，整個新北市11區卻掛0，這實在太奇怪了。」

柯文哲認為，政治是人才培養的過程，真的需要時間，現在面臨「一將難求」，這也是為什麼訪日特別去看松下政經塾，儘管松下政經塾一年要花3.5億日圓，且只訓練了幾個人而已，但也已經培養出日本首相、知事。

最後，被問到民調上漲，會不會大量提名區域立委？柯文哲強調，很難找到這種人，當然很多人想要選，「但你選一個4％、5％要幹什麼？」

柯文哲結束廣播節目後，被媒體詢問，邱臣遠是否確定去挑戰新莊？柯文哲證實「看看啦！我們中午會討論。」而柯文哲所謂的中午，也就是民眾黨每週一固定召開的選舉決策委員會，成員除了柯文哲以外，還包括秘書長周台竹、新竹市長高虹安、柯文哲辦公室競選總幹事黃珊珊、立院民眾黨團總召邱臣遠等9人。