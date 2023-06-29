金小刀出鞘　邱毅談侯友宜選情2影響：不只壓制小雞造反潮

▲侯友宜公布競選辦公室人事規畫，由國安會前秘書長金溥聰擔任競辦執行長。（圖／記者許靖騏攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜日前宣布首波競選辦公室人事，由國安會前秘書長金溥聰擔任競辦執行長。前立委邱毅分析，此舉除了能有效壓制小雞的造反潮，最重要的就是劍指鴻海創辦人郭台銘，「綜合來說，金小刀出鞘，換侯的可能性下降，郭獨立參選的可能性也下降。」

邱毅表示，金溥聰對郭台銘，還是會採取「圍點打援」戰術。金溥聰在記者會說他只跟一個派系有矛盾，他沒明說，但其實指的就是雲林張榮味，他的潛台詞是，他連雲林張家都敢得罪了，還怕什麼？這是典型的金小刀手法，問題是先聲一定可以奪人嗎？地方派系是怒而向郭台銘靠攏，還是別惹上麻煩，就置身事外了，這取決於金小刀的恐嚇能不能懾服人，另外的關鍵就是郭台銘的決心。

邱毅指出，若郭台銘獨立參選的決心堅定，意志強烈，地方派系自然加緊向郭靠攏，凝聚力量與金小刀對抗。但若郭台銘舉棋不定，猶豫不決，這些地方派系為求自保，也可能離郭而去，向侯金輸誠，這也是金溥聰的「打援」。

至於「圍點」，邱毅說，金小刀最慣常使用虛虛實實的戰術，他旁邊的人已放出手中握有郭黑資料的訊息，這是對郭的一種試探，借以掌握郭參選的決心。如果郭對這些捕風捉影的消息置之不理，反而加大獨立參選的動作力度，自可凝聚地方派系的向心力。反之，郭若因此而有所遲疑，將成為金小刀攻克堡壘的破口，地方派系也會逐漸散去。

邱毅認為，郭台銘決定出訪美國，會見前國務卿季辛吉，當面請益中美台關係與和平宣言，這是正確的作法。因為金小刀最擅長利用媒體操作，借媒體來打探郭的虛虛實實。若郭在台灣，很難避得了媒體的追問，但若去美國談大局，正好避開金小刀上任三把火的熱頭。因此郭台銘是否獨立參選，要等待7月23日國民黨全代會以後，那時金小刀新官三把火的熱頭已過，一切回歸基本面，才是郭冷靜做決策的最佳時刻。