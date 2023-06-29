侯友宜「死士鐵三角」出擊了！　媒體人：刑警性格如辦大案

▲侯友宜時事受訪。（圖／記者許靖騏攝）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨總統參選人侯友宜邀請前國安會秘書長金溥聰入陣，資深媒體人韋安29日表示，團隊的議題、宣傳超級大將不是一位，而是三位，由金溥聰領導，形成帥將「王牌鐵三角」，猶如「死士部隊」，他認為，侯友宜辦案養成的刑警性格，會等待、埋伏、情資、後援備齊，時機成熟猶如辦大案開始出擊了。

韋安表示，7月1日侯友宜競選團隊，議題、宣傳方面的超級大將，不是一位，而是3位，將由金浦聰帶領，形成帥將「王牌鐵三角」。他指出，這些人有捨棄安逸生活的，有放棄高官職位的，都有非勝不可決心和信心，猶如「死士部隊」。

韋安說，這些人全都有成功勝選的，輿論操作經驗，這種組合鐵定會有看頭。他說，連媒體人周玉蔻都憂心忡忡擔憂，要民進黨總統參選人賴清德千萬不要大意，趕快調整部隊，小心陰溝裡翻船。

韋安說，上禮拜有個長輩打電話給侯友宜，想鼓勵打氣，侯反而安慰他，一定要放心，「馬上就要動起來，沒有問題的！」看來最近「死士部隊」成型，不是小動，而是大動起來了。

韋安說，侯友宜辦案養成的「刑警性格」，會等待、埋伏、情資、後援全部齊備，時機成熟後，猶如「辦大案」一樣，開始出擊了。