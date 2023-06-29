　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

學費補助預計明年2月上路！「1+3方案」一次看　高中職學費全免

記者皮心瑀／台北報導

行政院29日拍板教育部「私立大專學雜費補助」方案，除了減免私立大專學雜費3.5萬，另端出配套政策，包括加碼減免大專經濟弱勢學生學雜費、高中職全面免學費、精進就學貸款，預計明年2月實施，也就是112學年度下學期上路。

▲▼8/31全台高中小學開學。開學第一天師大附中校方一早就在學校入口對入校學生進行體溫量測，學生進入班級後以漂白水擦拭桌椅窗台置物櫃，落實新冠肺炎防疫工作。（圖／記者湯興漢攝）

▲教育部公布「私立大專學雜費補助」方案。（示意圖／記者湯興漢攝）

教育部29日在行政院會陳報「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」報告，推出以補助私立大專生學費補助3.5萬為主軸的補貼方案，搭配公私立大專經濟弱勢學生加碼補助1.5到2萬、全面落實高中職免學費，以及精進就學貸款申貸及還款措施等，3項配套措施，預估可嘉惠超過70萬名高中、大學學生。

▲▼「私立大專學雜費補助」方案。（圖／行政院提供）

▲「私立大專學雜費補助」方案。（圖／行政院提供，下同）

根據教育部的規劃，減免私立大專學雜費的部分，對象是針對私立大專校院學士班(含五專後兩年)學生，在繳交學雜費直接扣抵，每學期扣抵1.75萬

至於配套的加碼部分，不分公私校，只要是經濟弱勢學生都可申請，上學期註冊時提出申請，下學期繳交學雜費時直接扣抵，家庭年所得70萬以下，每年可減免學雜費2萬，家庭年所得70-90萬則是減免1.5萬。

有關高中學費，普通科、綜合高中學術學程二、三年級且家庭年所得超過148萬元，納入免學費範圍，將擴大達到公私立高中職全面免學費

最後，針對學貸，申貸時將放寬申貸門檻及利息。家庭年所得120萬元以下在學期間免付利息；家庭年所得148萬元以下且有2名子女在學期間免付利息；家庭有3名子女，無家庭年所得限制，在學期間免付利息；未符前述資格，但有2名子女就學，利息自付。還款時，其中緩繳本息、只繳息不還本，由8次(8年)增加至12次(12年)，而緩繳本息門檻則放寬至每月收入未達5萬元。另每增加養育1名子女，再多放寬月收入門檻1萬元。

預算方面，教育部說明，中央政府全額支應預算外加219億，院長陳建仁已承諾會額外編列，不會排擠現有教育預算，也不會增加學校負擔。

▲▼「私立大專學雜費補助」方案。（圖／行政院提供）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
遭影射約砲劈腿　吳慷仁深夜發聲
8圖揭NONO色狼相簿！　「新一代女戰神」事蹟超狂
「不讓大牙一個人」郭源元遭范范反擊　律師喊4個不怕：接住妳們
統一獅上半季封王！超商咖啡「買1送1」爽喝　只有4天
獨／NONO事件後首現身！　朱海君唱情歌轉身拭淚
Makiyo突接到范瑋琪電話！　改口「陳建州不喝酒」真相曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／「併購」太敏感！柯文哲、郭台銘今碰面破局　憂打亂選戰節奏

柯文哲參訪東森集團　獻出寵物美容師人生初體驗

印尼信賴之友會成立！賴清德分身是他　「延續民主本土政權」

陸委會：討論「重啟服貿」沒意義　經貿結構10年來變化極大

「換侯夢碎、郭底破空、立倫走開」　黃暐瀚曝金溥聰一刀捅三窟窿

支持者憂心侯友宜淪老三　鍾東錦要求設群組「直接回應民意」

向蔣萬安借將！侯友宜陣營再添生力軍　黃子哲7月加入發言團隊

陸75名官員參加台北旅展被擋　陸委會：「必要性、急迫性」不充分

私幼餵藥「未檢出」　他點侯友宜「老師居心叵測」：若是謠言最該道歉

Kolas遭爆不倫戀閃辭　他點名綠營「這些男性」轟：性平不平等

昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

食品加工廠男員工掉進味噌槽　63歲姐急報案！送醫搶救不治

李多慧貼心彎腰幫趕蟑螂！ 落地亂竄...和隊友嚇壞奔逃

Ella自爆曾遭侵犯「他手伸進內褲」　「哭著爬出來」..3姊妹都遇害

「W姓大咖男演員」遭匿名指控劈腿！　特徵曝光「有演員女友+演過檢察官」

陳零九「借卸妝油」：都跟小賴借XD　互動女生「妳情我願」不怕MeToo

李伊妍痛哭控廖峻「逼用嘴服務」　被帶到小房間：一輩子的陰影！

幕後／「併購」太敏感！柯文哲、郭台銘今碰面破局　憂打亂選戰節奏

柯文哲參訪東森集團　獻出寵物美容師人生初體驗

印尼信賴之友會成立！賴清德分身是他　「延續民主本土政權」

陸委會：討論「重啟服貿」沒意義　經貿結構10年來變化極大

「換侯夢碎、郭底破空、立倫走開」　黃暐瀚曝金溥聰一刀捅三窟窿

支持者憂心侯友宜淪老三　鍾東錦要求設群組「直接回應民意」

向蔣萬安借將！侯友宜陣營再添生力軍　黃子哲7月加入發言團隊

陸75名官員參加台北旅展被擋　陸委會：「必要性、急迫性」不充分

私幼餵藥「未檢出」　他點侯友宜「老師居心叵測」：若是謠言最該道歉

Kolas遭爆不倫戀閃辭　他點名綠營「這些男性」轟：性平不平等

張震獲邀成為「奧斯卡新會員」親回應！　關繼威、古天樂也入選

8／1起禁止提供PLA免洗餐具　3大超商、4量販百貨回應

爆吳子嘉開直播找自己人抖內　名嘴逆轉勝「免賠20萬」理由出爐

人夫稱與小三到摩鐵「上廁所」　法官一句靈魂反問秒殺

華碩發表新旗艦機Zenfone 10　5大特點一次看

WHO旗下機構認證「阿斯巴甜」可能致癌　零卡可樂、冰淇淋都有添加

必搶聯名美妝！雪肌精搭小美人魚、鬼滅之刃禰豆子眼藥水太軟萌

百貨賣「家庭號」漢堡軟糖！8克→88克摧毀童年　網笑：下巴會脫臼

高雄舉辦「肥貓大賽」！橘白貓10.6公斤奪冠　領獎一臉驚恐

「芭蕾老師」暗黑AV身分被挖出！　被迫請辭…認了上課氣氛很怪

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

政治熱門新聞

「黑人告大牙求償1000萬狗屁」　吳子嘉嗆行情才10萬：有事找我修理他

幕後／「併購」太敏感！柯文哲、郭台銘今碰面破局　憂打亂選戰節奏

侯友宜找金溥聰救選情　最新網路民調結果曝

學費大補貼來了！私立大專生補貼3.5萬、高中學費全免措施擴大

律師李懷農被爆性騷　受害者控慣犯：暗處摟腰還稱「閃躲樣子蠻可愛」

「換侯夢碎、郭底破空、立倫走開」　黃暐瀚曝金溥聰一刀捅三窟窿

快訊／私幼案均未檢出！　侯友宜競辦：不道歉就告誹謗

府美女發言人不倫人夫「156頁對話」全記錄　小三之歌訴畸戀

苗博雅前女友：三人共處一室無比煎熬

私幼餵藥「未檢出」　他點侯友宜「老師居心叵測」：若是謠言最該道歉

高中職全面免學費吸學生改讀私校？　教育部評估：不會

柯文哲參訪東森獻寵物美容師初體驗

Kolas遭爆不倫戀閃辭　他點名綠營「這些男性」轟：性平不平等

印尼信賴之友會成立！他當賴清德分身

更多熱門

相關新聞

侯友宜參訪苗栗縣議會　議長李文斌表態力挺：一定做最強後盾

侯友宜參訪苗栗縣議會　議長李文斌表態力挺：一定做最強後盾

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜下午拜訪苗栗縣政府及苗栗縣議會，議長李文斌在侯友宜抵達前接受媒體訪問，他表示，他身為國民黨黨員，絕對全力支持黨提名的人，苗栗鄉親也絕對力挺，一定作為侯友宜的後盾，期待侯友宜努力往前衝，明年順利當選。

球隊老闆和總教練差在哪？　他點關鍵：金溥聰和朱立倫開始磨擦

球隊老闆和總教練差在哪？　他點關鍵：金溥聰和朱立倫開始磨擦

分析／金溥聰出手朱立倫挨刀？　主導權戰關鍵在侯友宜自己要強

分析／金溥聰出手朱立倫挨刀？　主導權戰關鍵在侯友宜自己要強

又記錯！柯文哲稱學運時「還在台大上班」　他還原時序打臉

又記錯！柯文哲稱學運時「還在台大上班」　他還原時序打臉

指NCC審查鏡電視案有大瑕疵　藍黨團：將提「暫定臨時狀態」假處分

指NCC審查鏡電視案有大瑕疵　藍黨團：將提「暫定臨時狀態」假處分

關鍵字：

國民黨民進黨影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／吳慷仁深夜反擊！駁爆料：真的是睜眼說瞎話

廖峻兒子「對MeToo真正受害者抱歉」：發展非我們樂見

范瑋琪「懷孕只出5次門」打臉了！IG滿滿證據被挖

獨／NONO事件後首現身！　朱海君唱情歌轉身拭淚

她爆「YT團體團長」偷拍私密片：放給團員看

買1送12！全聯鮮奶「超浮誇贈品」讓網暴動了

她腿「絞入機場電動走道」擠出血肉！現場緊急截肢

哈哈山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者傻眼

《如懿傳》女星也加入Metoo「遭到1次猥褻」

連闖紅燈也要讓！「斑馬線不讓行人」最高罰6000

「9位黑澀會美眉」回應一次看！

NONO最新犯行曝光！

Makiyo幫護航黑人　按讚留言「被強迫就眨眼睛」

黑人回應性騷「8hrs驚天改口」！網揪出1異常舉動

30萬抖音正妹私密片遭外流！本人認了報警

更多

最夯影音

更多
昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞

昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞
NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

食品加工廠男員工掉進味噌槽　63歲姐急報案！送醫搶救不治

食品加工廠男員工掉進味噌槽　63歲姐急報案！送醫搶救不治

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面