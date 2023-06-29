學費補助預計明年2月上路！「1+3方案」一次看　高中職學費全免

記者皮心瑀／台北報導

行政院29日拍板教育部「私立大專學雜費補助」方案，除了減免私立大專學雜費3.5萬，另端出配套政策，包括加碼減免大專經濟弱勢學生學雜費、高中職全面免學費、精進就學貸款，預計明年2月實施，也就是112學年度下學期上路。

▲教育部公布「私立大專學雜費補助」方案。（示意圖／記者湯興漢攝）

教育部29日在行政院會陳報「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」報告，推出以補助私立大專生學費補助3.5萬為主軸的補貼方案，搭配公私立大專經濟弱勢學生加碼補助1.5到2萬、全面落實高中職免學費，以及精進就學貸款申貸及還款措施等，3項配套措施，預估可嘉惠超過70萬名高中、大學學生。

▲「私立大專學雜費補助」方案。（圖／行政院提供，下同）

根據教育部的規劃，減免私立大專學雜費的部分，對象是針對私立大專校院學士班(含五專後兩年)學生，在繳交學雜費直接扣抵，每學期扣抵1.75萬。

至於配套的加碼部分，不分公私校，只要是經濟弱勢學生都可申請，上學期註冊時提出申請，下學期繳交學雜費時直接扣抵，家庭年所得70萬以下，每年可減免學雜費2萬，家庭年所得70-90萬則是減免1.5萬。

有關高中學費，普通科、綜合高中學術學程二、三年級且家庭年所得超過148萬元，納入免學費範圍，將擴大達到公私立高中職全面免學費。

最後，針對學貸，申貸時將放寬申貸門檻及利息。家庭年所得120萬元以下在學期間免付利息；家庭年所得148萬元以下且有2名子女在學期間免付利息；家庭有3名子女，無家庭年所得限制，在學期間免付利息；未符前述資格，但有2名子女就學，利息自付。還款時，其中緩繳本息、只繳息不還本，由8次(8年)增加至12次(12年)，而緩繳本息門檻則放寬至每月收入未達5萬元。另每增加養育1名子女，再多放寬月收入門檻1萬元。

預算方面，教育部說明，中央政府全額支應預算外加219億，院長陳建仁已承諾會額外編列，不會排擠現有教育預算，也不會增加學校負擔。