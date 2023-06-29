海蟾蜍好毒！野生動物誤食致命　南投草屯現蹤「族群激增百倍」

▲具有毒性的海蟾蜍現蹤南投草屯，一年多來已移除5千多隻。（圖／曾梨棉提供）

記者楊惠琪／台北報導

肆虐澳洲、日本等地的世界百大入侵種「海蟾蜍」也大舉入侵台灣！林務局在2021年底在南投草屯發現海蟾蜍蹤跡後，從一開始約50隻，至今已經移除逾5500隻個體及1300多隻蝌蚪，因其具有毒性、加上壽命長、無天敵、繁殖力強，野生動物若誤食海蟾蜍恐中毒死亡，林務局正與兩棲協會與志工團隊，持續監測與移除工作，避免族群擴散。

林務局指出，海蟾蜍原產於美洲熱帶地區，會捕食小型野生動物，大而明顯的毒腺（耳後腺），可能造成捕食動物中毒致死，因為壽命長，適應力高、繁殖力強，在野外幾乎沒有天敵，被列為世界百大入侵種，目前包括澳洲、日本、菲律賓等國家都飽受肆虐。

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▲海蟾蜍的幼體不到5元硬幣大小，增添移除作業難度。（圖／曾梨棉提供）

林務局保育組長羅尤娟表示，台灣最早是在2021年底南投草屯發現海蟾蜍，剛開始移除時以小型個體居多，一年多來陸續移除5500多隻個體，最大個體長達21公分、重1.1公斤，最小個體約4公分，還有1300多隻蝌蚪，因為繁殖力相當強，一年產卵8000到3.5萬顆，繁殖起來很恐怖，只能透過兩棲協會、地區鄰里志工持續協助移除工作。

羅尤娟說，海蟾蜍對環境的適應力很強，採食種類相當多，在台灣幾乎沒有天敵，也因為海蟾蜍會分泌毒液，遊蕩犬或其他野生動物一旦吃下肚，可能會中毒死亡，而人類如果碰觸到毒液，也可能會有刺痛感。所幸目前族群仍控制在南投草屯一帶，並未往其他地區擴散。

林務局與台灣兩棲類動物保育協會、特生中心等單位持續執行海蟾蜍移除計畫，若民眾有發現疑似海蟾蜍蹤跡，可撥打1999通報地方主管機關或林務局24小時保林專線0800-000930。

▲海蟾蜍的幼體不到5元硬幣大小，增添移除作業難度。（圖／曾梨棉提供）