六福村狒狒區「複勘過關」　林務局要求儘速完成清點登記

▲林務局複勘六福村狒狒區。（圖／林務局提供）

記者楊惠琪／台北報導

六福村東非狒狒脫逃事件，各界追究園區飼養責任。林務局今（10）再度前往六福村複勘狒狒區飼養環境與改善情形。林務局表示，今日複勘後，六福村大致已符合改善要求，但與會專家要求增設兩處不固定餵食點、增加遮陽設施、加強防脫逃結構，並要求六福村在6個月期限內完成狒狒清點與登註記工作。

林務局今會同農委會畜牧處、新竹縣政府，並邀請台北市立動物園區長及照養員、農業科技研究院陳政文所長、國立師範大學王穎教授，針對3月31日六福村野生動物園進行狒狒區現勘結論一個月建議改善項目，包含圍牆電牧線改善、園區工作人員防脫逃教育訓練、緩衝區及圍牆外樹木修剪、出入口嚴格管理、餵食點增加及每日空拍機掌握狒狒狀況等進行複查。

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針對防脫逃設施複檢現勘結果，林務局指出，六福村在既有圍牆設施防逃電牧線設置數量，由原先1條增加至4條，材質選用耐候的白鐵；圍牆外及緩衝區電圍欄外植栽樹木全數進行修剪，並增加2-3米空間避免樹木生長過長或傾倒使狒狒有機會攀爬逃出。





▲六福村加強狒狒區出入口人員管理監控。（圖／林務局提供）

而在人員管理部分，六福村除每日持續以空拍機掌握狒狒狀況，也在4月20日完成全園防脫逃訓練，目前於狒狒區電門出入口安排兩名人員全日管理進出，同時即時監控園區內狒狒狀態，一旦發生脫逃可能，立即預警通報並啟動防脫逃計畫；此外，另設置電子圍籬，將增設14具監視器，進行全區影像管理，一旦狒狒穿越圍籬，系統會即時發報予園方管理人員。

林務局表示，今日複勘主要針對前次現勘結論進行複檢，大致已符合改善要求。專家學者也考量狒狒屬於具社會結構的群居物種，建議增加2處不固定餵食點，6個月後完成狒狒清點及登註記工作後，整體場域可規劃增加遮陽設施、並於緩衝區至狒狒飼養區柵欄部分增加2-3米高光滑平面，加強防脫逃結構；至於狒狒登註記工作相關規劃細節，實務上涉及動物習性、動物福利及未來展演場域整體規劃，已請六福村盡速規劃，後續將邀請展演管理單位及動物福利專家共同討論。





▲六福村狒狒區電牧線增加改善現況。（圖／林務局提供）