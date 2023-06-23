消暑戲水溺水頻傳　南消防宣隊「粽夏防火防溺宣導」

▲台南市消防局第六大隊結合防火宣導隊，配合「2023台南市國際龍舟錦標賽」，擴大防火防溺宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

端午佳節赤炎炎，民眾消暑多戲水，各地溺水案件頻傳，為預防民眾發生溺水不幸事故，台南市消防局第六大隊結合防火宣導隊，配合「2023台南市國際龍舟錦標賽」，擴大防火防溺宣導，呼籲民眾暑假期間要至合格且安全有救生員的水域戲水，建立正確防火防溺觀念。

婦女中隊副中隊長陳淑貞表示，藉由本次「端午佳節」宣導，使民眾了解安裝住警器之功能及重要性，透過強化用火用電等知識，亦使民眾學習正確的防火防災觀念，提升危機應變處理能力，達到防災全民化之目標。

消防局局長李明峯表示，期能藉「2023台南市國際龍舟錦標賽」的活動吸引眾多人潮，灌輸民眾正確防災觀念，令其定期檢視居家環境，建立正確防災態度，使每位民眾於平時能針對災害做好預防工作，以降低事故發生率，並於緊急時能具備應變能力，確保自身居家及生命財產安全。

市長黃偉哲強調，這幾天因為強降雨，河川的水量可能變豐沛，請大家要注意水域安全，接下來暑假天氣更熱，戲水人數將增加，他已經責成市府各局處努力宣導水域安全，同時檢視水域安全防範設施，務必讓市民能安全的近水、親水，也請市民朋友配合市府建立正確的安全觀念。