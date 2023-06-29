自慰害她被判6年刑期！　這國女性持有性玩具就犯法

▲辛巴威女性受保守風氣壓迫，持有性玩具就違法。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

辛巴威社會風氣保守，對於女性有種種不公對待，包括認為離過婚或單親媽媽對男性來說較無吸引力，此外更因為性玩具被視為「猥褻和有損道德」而且違法，讓這些處於弱勢的女性連藉由性玩具獲得慰藉的管道都沒有。

《美聯社》報導，性玩具在辛巴威是遭到《審查與娛樂控制法》禁止進口和持有的，原因是「不雅」和「猥褻」，並且對公共道德是有害的，女性一旦非法持有性玩具，就有可能面臨牢獄之災。

去年就有2名女性因持有性玩具而遭到重判，其中一名女子經營網路購物，向女性銷售性愛輔助玩具，並提供使用建議，她卻因此遭到拘禁2周，接著被判6年徒刑，還有640小時無償的社區服務。

35歲的德瓦（Dewa）對於此種現象感到不滿，她認為女性不該被剝奪自我探索與自我滿足的權利，她在今年3月提告辛巴威政府，尋求廢除部分法條，法院正在審理本案。專案經理黛博拉（Debra Mwase）更點出，這種保守風氣明顯對男性更寬容，甚至站在男性那一邊，因為事實上在辛巴威持有性玩具的大部分都是男性。

「性不被認為是女性可以享有的」，黛博拉表示，性被認為是只有男人能拿來享受的，「至於女性，性仍被框架在生育的小框框裡。」她接著說道，在這樣的社會裡，「沒有男人的性變成了威脅」。