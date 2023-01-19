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咬一口能殺6人！17歲女教室被世界最毒蛇咬傷　30分鐘瞬間毒發死

教室被「世界最毒蛇」咬傷　17歲女學生「30分鐘內」瞬間毒發死亡。（圖／翻攝自Twitter）

▲女學生被黑曼巴蛇咬死。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

辛巴威17歲女學生奇普圖拉(Melody Chiputura)在教室上課時，突然被一條毒蛇咬傷大腿，同學雖然立即幫忙把蛇殺死，卻發現攻擊她的蛇是有「世界上最毒蛇」之稱的黑曼巴蛇(Black Mamba)，人在被咬傷約30分就死亡。

事件12日下午發生在馬紹納蘭省中部的Rushinga區一所高中，校長穆倫加(Christopher Murenga)表示，奇普圖拉當時與同學剛上完體育課，回到教室休息時，一條毒蛇突然撲向她攻擊，「她立刻尖叫了起來，說有什麼東西咬傷她」。

同學們發現黑曼巴蛇出現在教室也十分驚慌，雖然立即幫忙將奇普圖拉送醫，人卻在送醫途中身亡。父親約瑟夫(Joseph Chiputura)表示，「我們在事發約10分鐘接到電話，可是抵達醫院時人已經死了，不明白為什麼會有蛇闖進學校咬死我女兒」。

家屬後來於14日將奇普圖拉的遺體下葬，親友都稱讚她是一名功課優秀，聽話又有禮貌的好女孩，夢想是未來能成為心理學家。被認為是世界上最致命毒蛇的黑曼巴蛇，體型最長能長到3公尺，一口毒液足以殺死6名成年人，大多數受害者約在20分鐘內就會死亡。

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