通膨狂飆192%！這國幣值快不保　央行祭奇招「發1盎司金幣」救市

▲辛巴威央行將在7月25日開始發行金幣救市。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

南非國家辛巴威6月的通膨率飆升至192%，辛巴威幣兌美元今年更已貶值逾三分之二，是非洲表現最差的貨幣。央行在當地4日宣布，該國將在本月下旬開始發行金幣，以遏制失控的通貨膨脹，同時保住辛巴威幣的價值。

綜合路透社與BBC報導，央行行長曼古迪亞（John Mangudya）發布聲明指出，辛巴威將自7月25日起，發行內含1盎司22克拉黃金的「雷霆煙霧」（Mosi-oa-tunya）金幣，民眾可以當地貨幣、美元或其他外幣購買，而金幣的價格將根據國際黃金價格和生產成本浮動。

聲明也顯示，這款金幣將由Fidelity黃金精煉廠鑄造，並透過當地銀行機構出售。央行還表示，這款以辛巴威著名的「維多利亞瀑布」命名的「雷霆煙霧」金幣，可以兌換成現金，並在當地或國際上交易。

目前，辛巴威的投資者已將美元當成保值手段，而新推出的金幣可能將緩解該國的美元壓力，畢竟黃金是一種更好的長期保值手法，因此金幣長期以來一直被國際投資客用來對沖通貨膨脹和戰爭期間物價波動。為了拯救經濟，辛巴威政府7月1日才剛將利率從原本的80%上調至200%，並公布一系列5年計劃，要把美元成為法定貨幣，以提振經濟信心。