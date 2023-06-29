郭源元登上「PTT表特板」推爆　鄉民狂讚：無懼1000萬壓力超帥！

▲郭源元登上PTT表特板被鄉民推爆。（圖／翻攝自Facebook／郭源元）



記者林彥臣／綜合報導

藝人郭源元28日晚間發文指控受黑人（陳建州）性騷擾2次，並且在文末強調，「現在決定說出來的原因只有一個，就是我不想讓大牙只有一個人。」隨後就有網友讓郭源元登上PTT表特板（Beauty），並且PO文只寫4個字「本日最正」。該則PO文一出，立刻就被鄉民推爆。

PTT鄉民在推文中回應表示，「人美心善又勇敢」、「戰鬥力遠超過1000萬」、「我不想讓大牙只有一個人。這句帥炸」、「無懼1000萬壓力挺身而出！大推！」、「源元一出來我直接從吃瓜群眾變成應援團！」

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▲鄉民大讚郭源元「無懼1000萬壓力」。（圖／翻攝自Facebook／郭源元）

郭源元28日在社群平台發文，公開指控陳建州兩度對她性騷擾，一次是被抱到對方腿上索吻，一次則是在男方家中被撲倒，她坦言至今回想起來還是很痛苦，對陳建州「已經不存在原諒或不原諒」，但她之所以決定說出來，是不想讓大牙孤軍奮戰。

郭源元的貼文PO出後，大牙現身留言區表示，「我哭了，我懂妳的害怕；我哭了，原來他的魔爪伸這麼長！好心疼妳，我不是一個人，妳也不是一個人。」