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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文見美國軍委會主席　「感謝不分黨派對台灣安全的重視」

▲▼總統蔡英文28日接見「美國聯邦眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers）訪問團」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文28日接見「美國聯邦眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers）訪問團」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文28日接見「美國聯邦眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers）訪問團」時表示，她期待及早全面性解決台美企業及個人面臨的雙重課稅問題，促進台美更密切的投資和產業交流，並強調台灣作為守護民主價值的第一道防線，不論在經濟、國防等領域，會持續與美國攜手合作，守護印太區域的和平穩定。

蔡英文表示，訪賓都非常關心國際局勢的發展，以及民主自由陣營所面臨的挑戰，持續在軍事委員會，透過聽證會、提出議案等積極行動，維護美國及民主盟友的國防安全。她要感謝美國國會長期以來，不分黨派對台灣安全的重視，也用實際行動表達對台灣的支持。

蔡英文指出，羅傑斯主席及與會議員每年在軍委會共同推動《國防授權法案》（NDAA），持續納入各項政策倡議，協助台灣強化防衛能力、深化台美安全合作，是維護台灣及印太區域安全的重要後盾。

蔡英文說，她也要感謝在美國國會大力支持之下，這個月初「台美21世紀貿易倡議」完成簽署首批協定，創下台美經貿關係的里程碑。接下來，期待和與會議員共同合作，及早全面性解決台美企業及個人面臨的雙重課稅問題，促進台美更密切的投資和產業交流。

蔡英文強調，台灣作為守護民主價值的第一道防線，不論在經濟、國防等領域，會持續跟美國攜手合作，一起守護印太區域的和平穩定。她也期待與訪賓深入交換意見，為台美尋求更緊密的合作發展。

隨後，羅傑斯致詞時表示，很榮幸來到台灣並與蔡總統會面，台灣與美國擁有悠久且重要的友誼，雙方共享法治、民主和自由開放的印太地區等價值，更深化了彼此的友誼。從此次訪團成員可以得知，他們對台灣的支持是跨黨派且堅定不移的。

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