劇烈降雨來了！明天豪雨警戒區出爐　一圖看降雨熱區3變化　　

▲明天水氣多，午後西半部和各地山區有雷陣雨，中南部山區要留意局部短延時豪雨。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(29日)水氣多，午後嚴防雷陣雨，尤其中南部山區將有局部短延時豪雨；周五(30日)降雨趨勢出現變化，各地山區和大台北地區有局部大雨；下周水氣減少，各地大多為多雲到晴，午後山區和大台北也有局部大雨。另未來一周高溫炎熱，局部地區上看37度或以上高溫。

氣象局預報員黃恩鴻表示，明天(29日)水氣多，東南部、恆春半島有短暫陣雨，南部、東部有局部短暫陣雨，其他地方多雲，偶而可見陽光，沒有下雨時天氣偏悶熱，高溫約32到34度；午後西半部和各地山區有雷陣雨，其中山區有局部大雨，尤其中南部山區有局部短延時豪雨機率。

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不過後天周五(30日)降雨趨勢出現變化，黃恩鴻指出，周五環境偏南風，清晨到上午南部有零星短暫陣雨，迎風面東南部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區轉為多雲到晴；午後有局部短暫雷陣雨，特別是各地山區和大台北地區有局部大雨機會。

黃恩鴻表示，7月1日(周六)到5日(下周三)各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨，各地山區和大台北有局部大雨，清晨到上午南部也有零星短暫陣雨。

▲未來一周降雨熱區變化。（圖／氣象局）

天氣職人吳聖宇則表示，今明兩天(28日~29日)來自高壓邊緣水氣多，一個不成形的擾動93W通過菲律賓進入南海，雖發展不起來，外圍水氣卻來到台灣附近，加上高壓邊緣大氣不穩定，台灣海峽位於東南風的背風面，除風力微弱，也容易有背風環流發展，導致局部海陸風變得更明顯，有利西半部山區熱對流發展，台中以南山區午後要注意大雷雨，局部單點可能出現短時強降雨。

吳聖宇指出，對流發展後有機會擴展到中南部平地，甚至降雨延續到入夜，中午過後外出都要特別小心。苗栗以北到東半部山區也會有熱對流發展，但是發展的情況可能相對稍微弱一些。

吳聖宇分析，周五到周末(30日~7月2日)台灣仍在高壓邊緣，環境轉偏南風，風速增大，容易發展熱對流的區域逐漸調整到中北部、東半部山區，然後再往平地擴展。水氣還是很多，但是環境風增強後，反破壞海陸風環流，也讓熱對流少了弱風醞釀條件，熱對流發展可能相對減弱一點。

未來一周溫度偏熱，吳聖宇表示，不論是東南風還是南風、西南風，基本上都是暖平流暖空氣，加上陽光熱力的加熱，每天都有局部地區會出現36到37度或以上高溫，其他地方普遍也都會有33到35度，除非午後大雷雨影響的區域，不然應該很難會有明顯降溫的機會。