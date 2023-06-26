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菜鳥女法官遭「男法官性騷」正式提告　檢火速分案...他發聲了

▲▼士林地院,士林地方法院,士林地檢署。（圖／記者張一中攝）

▲士林地院刑庭蔡姓資深法官邀請年輕女法官上陽明山吃飯，卻在車上不斷做出騷擾行為，女法官正式提告。（資料圖／ETtoday記者攝）

記者黃宥寧／台北報導

士林地院刑庭蔡明宏法官在「法官論壇」遭爆，去年開車載新進女法官到陽明山用餐，卻藉故停車，進行「不只一輪的噁心騷擾行為」，導致女方身心受創。士院啟動性平調查後，也將蔡調整職務。對此，女法官已正式提告，士林地檢署也火速分案偵辦，全案朝違反性騷擾防治法等罪偵辦，並指派剛調來不久的婦幼組資深男檢察官承辦。

據了解，被害女法官上週已到檢方提告並完成筆錄，檢方也火速分案調查，為求謹慎，檢方考量院、檢時常因公務有聯繫，因此指派1名新北調來的資深檢察官承辦該案，近日也將傳蔡明宏法官說明。

對此，蔡明宏法官向記者強調「沒有對女法官做任何騷擾行為，後續會找律師，選擇好好面對」。

本月16日司法院內網「法官論壇」以「She too」標題揭露：去年11月15日中午，士林地院有位性騷慣犯、人稱蔡董的2字頭審判長（以下均稱加害人），藉詞關心工作情形，帶著剛分發不久的年輕女法官前往陽明山用餐，用餐完畢之後刻意選擇不同的下山路線，並且在女法官發覺路徑有異從提袋內拿出手機欲察看提醒時，以手將女法官的手機壓進提袋內加以阻止。

其後，加害人將車輛開進似為中湖戰備道旁的窄巷內，以「某說法」藉故停車後（或許聽過傳聞的各位可以幫我克漏字一下），開始對女法官進行不只一輪的噁心騷擾行為。女法官初遇此事又身處深山內，完全不知如何抗拒，只好藉口下午還要評議，堅決要求加害人開車下山，加害人才決定放棄。返回法院後女法官立即向兩位法官同事求助，這才得知原來加害人已是慣犯。

女法官因此事已經身心受創超過半年，期間並因而尋求專業醫療，但加害人現在還在士林地院道貌岸然，文末強調經得女法官同意後決定在法官論壇上揭發，請士林地院、司法院重視，不要再次輕輕放下。

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