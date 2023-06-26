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好市多雞肉捲下架！改「消失10年美食」接力登場　會員讚：料很多

▲▼ 好市多,熟食區（圖／記者劉維榛攝）

▲好市多熟食區提供多項美食。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者閔文昱／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）熟食區的餐點以CP值高深受顧客喜愛，其中「雞肉捲」更是不少會員的最愛。不過，有網友發現，販售多年的雞肉捲近日已悄悄下架，改由消失近10年「海鮮捲」登場，引發不少討論。

一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」PO出新品完整情報，表示熟食區的雞肉捲已經下架，取而代之的是已消失數年的海鮮捲。根據圖片顯示，海鮮捲內含熟蝦仁、蛤蜊肉、蟹味棒、摩佐拉乳酪絲，一份售價與牛肉捲相同，都是99元。

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▲有網友發現，好市多熱銷商品「雞肉捲」已悄悄下架，改由消失多年的「海鮮捲」登場。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲有網友發現，好市多熱銷商品「雞肉捲」已悄悄下架，改由消失多年的「海鮮捲」登場。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

消息曝光後，馬上令不少雞肉捲的忠實粉絲哀嚎，「居然...雞肉捲！不是很多人不吃牛肉跟海鮮嗎？」、「不！我們家只吃雞肉捲耶」、「我家女兒沒有雞肉捲哭了，太過份啦」、「雞肉捲不要跑啊」、「雞肉是最好吃的欸」、「不！雞肉捲很好吃耶」。

不過，也有網友實際品嚐海鮮捲後大讚「蝦子至少10隻，好吃」、「不會太鹹味道蠻安全的」、「吃起來覺得還可以」、「好吃，沒有根蔥沒有蔥，跟海鮮披薩的味道有點像」、「還蠻好吃的耶，起司超多，不知道是不是因為新品料比較多」、「我覺得非常好吃，推推」。

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關鍵字：

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