好市多超夯B群特價「日本人卻不吃」　會員私曝：這招提神超有效

▲好市多若有商品特價，都會有會員熱心分享評價。（示意圖／記者項瀚攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多人赴日喜歡買藥妝品，最近好市多有一款日本大廠B群正在促銷，引發會員搶買，然而有網友尷尬直言，去日本根本沒賣這款包裝，「說這個都是賣給外國人，日本人是吃另外一款！」還有人歪樓分享，最有效的提神方法，「腳趾踢到桌角，比啥B群都有效！」

一名男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，日前逛賣場時，意外發現一款日本知名B群特價中，恰好還有400顆送100顆的活動，於是他買了一組回家。

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文章曝光後，不少網友卻直呼，「留言一堆要去日本買的，不過日本根本沒有A25啊，日本官網都找不到，只有一款是睡前吃的，好睡然後起床精神會很好，畢竟是補充隔天精氣神的」、「這日本人都沒在吃了」、「我也有聽到！上次去日本，他們說這個都是賣給外國人，日本人是吃另外一款」。

爆笑的是，有網友分享另類提神方法，「我覺得早上打翻咖啡，精神馬上來」、「咖啡打翻在筆電上效果最好唷」、「其實我覺得看小孩作業，看完比吃B群還有用」、「腳趾踢到桌角，比啥B群都有效」、「老闆突然說要巡視，我覺得也蠻有用的，尤其還正在遲到還沒進公司的時候」。

▲網友熱議。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



台灣人熱愛保健食品，事實上，營養師吳欣陵曾提到，維生素B群在人體所扮演的角色可分為3類，其中包括能量釋放的B1、B2、菸鹼酸、生物素、泛酸；具有造血功能的B12、葉酸，以及輔酶B6。由於其屬水溶性維生素，因此補充時不需特別搭配油脂即可吸收，於飯前飯後皆可服用。

不少上班族為了提振精神而補充B群，結果發現吃完反而出現嗜睡現象，吳欣陵解釋，「這代表自身體質是適合在晚上補充B群的」。她說，B群中的維生素B6有助於色胺酸轉化成神經傳遞物質－血清素，再進一步轉化為褪黑激素，也就是幫助睡眠的荷爾蒙。

若不知道自身體質適合在早上或晚上服用B群，吳欣陵建議，可先嘗試「早上補充」，才不會影響睡眠。