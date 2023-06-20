　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多超夯B群特價「日本人卻不吃」　會員私曝：這招提神超有效

▲▼ 好市多 。（圖／記者項瀚攝）

▲好市多若有商品特價，都會有會員熱心分享評價。（示意圖／記者項瀚攝）

網搜小組／劉維榛報導

許多人赴日喜歡買藥妝品，最近好市多有一款日本大廠B群正在促銷，引發會員搶買，然而有網友尷尬直言，去日本根本沒賣這款包裝，「說這個都是賣給外國人，日本人是吃另外一款！」還有人歪樓分享，最有效的提神方法，「腳趾踢到桌角，比啥B群都有效！」

一名男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，日前逛賣場時，意外發現一款日本知名B群特價中，恰好還有400顆送100顆的活動，於是他買了一組回家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，不少網友卻直呼，「留言一堆要去日本買的，不過日本根本沒有A25啊，日本官網都找不到，只有一款是睡前吃的，好睡然後起床精神會很好，畢竟是補充隔天精氣神的」、「這日本人都沒在吃了」、「我也有聽到！上次去日本，他們說這個都是賣給外國人，日本人是吃另外一款」。

爆笑的是，有網友分享另類提神方法，「我覺得早上打翻咖啡，精神馬上來」、「咖啡打翻在筆電上效果最好唷」、「其實我覺得看小孩作業，看完比吃B群還有用」、「腳趾踢到桌角，比啥B群都有效」、「老闆突然說要巡視，我覺得也蠻有用的，尤其還正在遲到還沒進公司的時候」。

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲網友熱議。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

台灣人熱愛保健食品，事實上，營養師吳欣陵曾提到，維生素B群在人體所扮演的角色可分為3類，其中包括能量釋放的B1、B2、菸鹼酸、生物素、泛酸；具有造血功能的B12、葉酸，以及輔酶B6。由於其屬水溶性維生素，因此補充時不需特別搭配油脂即可吸收，於飯前飯後皆可服用。

不少上班族為了提振精神而補充B群，結果發現吃完反而出現嗜睡現象，吳欣陵解釋，「這代表自身體質是適合在晚上補充B群的」。她說，B群中的維生素B6有助於色胺酸轉化成神經傳遞物質－血清素，再進一步轉化為褪黑激素，也就是幫助睡眠的荷爾蒙。

若不知道自身體質適合在早上或晚上服用B群，吳欣陵建議，可先嘗試「早上補充」，才不會影響睡眠。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／10億財富女神王宥忻哽咽　突宣布離婚
自曝摸學妹！　他引黃子佼驚句「你們都沒祕密嗎」被罵爆
快訊／台中議員國道出車禍！　BMW全毀
「最短命夜市」即起停業！　網友：只逛過1次
演藝圈清流被點還有他！　網笑「總是拈花惹草」
黃子佼起生理反應！　受害女嚇哭：抓我的手移到下面

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

幼兒園通知「不餵藥」！家長炸鍋　北市教育局長：依規定要餵

賴清德拋「念私大補助2.5萬」政見　教部：59.1萬名私大生都受惠

自曝斷片摸學妹　張鐵志引用黃子佼4驚句「你們都沒祕密嗎」惹怒網

地下電台買不明草藥「養生變傷身」　他泡泡尿+下肢水腫急求醫

機場捷運1200定期票優惠　避免重複扣款...桃捷：走專用通道

5隻烤蝦260元！環島男喊「東大盤夜市」　網吵翻：物價比士林貴

網推1品項「鹽酥雞界功夫菜」：若好吃其他通常都很優

演藝圈清流還有他！網友笑虧「總是拈花惹草」　老婆被讚好漂亮

8部柯南劇場版熱議排行　粉絲大推TOP1「貝克街以來20年最佳」

北市續推私幼學費補助　今年8月起分三級「每年最高5.2萬」

黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

黃子佼證實送醫！45萬粉專也消失　開砲大小S、吳宗憲：管你們去死

認識黃子佼30年曝「私下很紳士」　楊小黎：要看現在的付出跟改變

任容萱男友遭影射「酒後性騷」　她露面發聲：不知道事情的全貌

黃子佼性騷「認錯→暴走」重點整理　「地圖砲+道歉孟耿如」..爆完送醫

黃子佼毀滅性爆料後失聯　警證實：酒後情緒不穩送醫

孟耿如堅強發聲「我們是一家人」　強忍眼淚：會一起面對，一起彌補

幼兒園通知「不餵藥」！家長炸鍋　北市教育局長：依規定要餵

賴清德拋「念私大補助2.5萬」政見　教部：59.1萬名私大生都受惠

自曝斷片摸學妹　張鐵志引用黃子佼4驚句「你們都沒祕密嗎」惹怒網

地下電台買不明草藥「養生變傷身」　他泡泡尿+下肢水腫急求醫

機場捷運1200定期票優惠　避免重複扣款...桃捷：走專用通道

5隻烤蝦260元！環島男喊「東大盤夜市」　網吵翻：物價比士林貴

網推1品項「鹽酥雞界功夫菜」：若好吃其他通常都很優

演藝圈清流還有他！網友笑虧「總是拈花惹草」　老婆被讚好漂亮

8部柯南劇場版熱議排行　粉絲大推TOP1「貝克街以來20年最佳」

北市續推私幼學費補助　今年8月起分三級「每年最高5.2萬」

住戶清早無水可用...驚見「5顆水錶遭拔光」！竊賊竟是水電工

幼兒園通知「不餵藥」！家長炸鍋　北市教育局長：依規定要餵

《D.P2》播出時間終於公開了！　丁海寅：更有密度、深度的故事

快訊／10億身價女星「宣布痛斬12年婚姻」　哽咽曝原因

波蘭議員當面要蔡英文解決「波波牙醫」！本土牙醫團體嚴正抗議

小學生放學撞見外星人轟動全日本！　「甲府事件」當事人回應了

苗博雅諷侯友宜演講靠陳以信　他反嗆：怎麼不酸蔡英文讀稿姬

頻繁受傷又狀況不佳　37歲唐納森恐離開洋基或退役

玄彬12張奶爸真實居家照曝光　窩沙發耍廢＋優雅喝酒粉絲喊：一起躺

貓頭鷹「倒頭栽」插土裡！男大生嚇傻急救援　獸醫一檢查卻笑了

玩到一半突安靜「舉手投降」　寄宿貓眼神死尷尬不求救XD

生活熱門新聞

黃子佼道歉「2大行為」被批最壞示範

汪小菲速抵台北探小孩　抱兒與張蘭直播

哪位藝人涉性騷最震撼　網押寶5人

網紅再爆「演藝圈N哥」開車摸腿滑進內褲　公園強吻襲胸臀

何則文被控性侵　合夥人曝曾誘拍裸照

黃子佼毀滅式自白　一張圖解「13藝人內幕！還有未爆彈？

演藝圈還有誰是清流？　鄉民推2男星

演藝圈大地震！　受害女血淚控訴「第一句話」就暗示黃子佼

黃子佼求全裸「拍藝術照」！受害女：要我扶他下面

黃子佼拍影片認性騷！鄉民揭「情緒崩潰關鍵原因」

何則文被控性侵　連PO兩次文道歉

拍性感蘿莉照　黃子佼起生理反應！受害女嚇哭

苯巴比妥吞下肚　高雄71童專診評估

黃子佼性騷風暴「張菲根本先知」　《龍兄虎弟》片段挖出

更多熱門

相關新聞

日本「網球王子」錦織圭復出就奪冠

日本「網球王子」錦織圭復出就奪冠

曾高居世界第4的日本「網球王子」錦織圭，去年1月接受臀部手術，復原後又扭傷右腳踝，復健過程中一度萌生退意，他近日在養傷長達20個月後終於回歸賽場，更在ATP挑戰賽波多黎各帕爾馬斯德爾馬站奪冠，成為史上首位「沒有世界排名」還能在挑戰賽封王的男單選手。

「瞎老鼠」溺水瀕死！暖大叔用雨傘托住救命

「瞎老鼠」溺水瀕死！暖大叔用雨傘托住救命

美中重啟外交對話　日相岸田考慮訪中可能性

美中重啟外交對話　日相岸田考慮訪中可能性

女議員遭「馬頭重槌」！驚悚影片曝

女議員遭「馬頭重槌」！驚悚影片曝

中國籍研究員在日被捕！疑涉千人計畫　外交部：已表達關切

中國籍研究員在日被捕！疑涉千人計畫　外交部：已表達關切

關鍵字：

好市多B群日本特價

讀者迴響

熱門新聞

黃子佼驚傳「無法言語表達」！

黃子佼爆大小S吸毒　北市警曝難追原因

獨／見黃子佼自殘…受害女「發聲回應了」！

孟耿如親眼見黃子佼激烈尋短！4年前親弟輕生亡

黃子佼轉院住進ICU「無法說話原因曝光」！

黃子佼爆13藝人黑料…陳文茜：人性無底線！揭阿雅慘況

Lulu首發聲：很多靈魂都受傷了！　打破沉默談「認識的佼哥」

黃子佼點名「姓賈的倒追」分手又不理　賈靜雯回應了！

黃子佼道歉「2大行為」被批最壞示範

夏宇童發聲！　被黃子佼點名「神經病」：都有各自的生活

許傑輝「火寮一哥」由洪都拉斯取代！　製作人證實《婆婆2》全數重拍

汪小菲速抵台北探小孩　抱兒與張蘭直播

王陽明開罵！遭列「黑名單」心痛

哪位藝人涉性騷最震撼　網押寶5人

網紅再爆「演藝圈N哥」開車摸腿滑進內褲　公園強吻襲胸臀

更多

最夯影音

更多
黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如

黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如
利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

黃子佼證實送醫！45萬粉專也消失　開砲大小S、吳宗憲：管你們去死

黃子佼證實送醫！45萬粉專也消失　開砲大小S、吳宗憲：管你們去死

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面