好市多「這款防曬乳」超難洗！她急喊購買前三思　內行人曝關鍵

▲原PO提醒要買這款防曬乳的人要三思。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）



實習記者林郁婷／綜合報導

夏天到了，防曬乳成為大家出門必備品。一名女網友表示，好市多販售的某款兒童防曬乳「購買請三思」，因為幫孩子塗抹之後很難清洗，用一般沐浴乳洗不乾淨，必須先用卸妝乳卸除，與包裝上寫的沐浴乳就能洗淨不符，因此她不推薦大家買這款防曬乳。貼文曝光後引發熱議。

一名媽媽在「Costco好市多 商品經驗老實說」曬出一組照片，她表示這款兒童防曬乳「購買請三思」，原來她在幫孩子抹上防曬乳後，發現清洗很困難，光用沐浴乳洗不乾淨，「要用卸妝油才有辦法卸除的防曬」。從照片中可見，該防曬乳是物理性防曬，防曬係數高達SPF50。

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▲原PO發現該款防曬乳要用卸妝油才能洗掉。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO強調，小朋友的皮膚很脆弱，包裝上雖然標榜的是溫和防曬乳，質疑「無法洗去的產品對皮膚來說是溫和的嗎？需要經過多次清潔的防曬對皮膚又是無傷害的嗎？」

貼文一出，許多人紛紛回應，不少人指出是因為防水所以很難洗，「真的超難洗！」、「大部分防曬乳都很難洗呀，小朋友比較適合防水的，不然流汗抹來抹去掉超快」、「黏膩、防曬力差，不推！」；不過也有用過的人表示，「我也都用這個，但沒有洗不起來的問題耶」、「咦，我不覺得不好洗欸，而且我們家小孩都用清水洗澡說…可以問一下覺得它不好洗掉是要怎麼看啊？會不會我一直都沒洗掉過」。

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