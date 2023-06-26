2023台北羽球公開賽完美落幕　MOD、Hami Video收視再創高峰

▲副總統賴清德(右2)與中華電信董事長郭水義(左1)等貴賓，6/25(日)親臨2023台北羽球公開賽決賽現場，頒發女單決賽獎項。（圖／中華電信提供）

生活中心／綜合報導

2023台北羽球公開賽昨(25)日迎來最高潮的決賽賽程，副總統賴清德親臨會場為選手們加油！本屆全球共有24國、282位頂尖選手報名，世界球后戴資穎不負眾望奪下女單冠軍、收下生涯台北羽球公開賽第五冠，為這場台灣年度羽壇盛會畫下完美句點！中華電信MOD、Hami Video本次獨家全賽程轉播台北羽球公開賽，Hami Video瀏覽量為同時期最高收視賽事，超越備受關注的MLB大聯盟賽事。中華電信更是首次提供羽球賽事多視角轉播創新服務，以左/右追星視角緊追喜愛選手的動態，不再受限傳統轉播形式；多視角服務上線期間，約36%的流量來自左右追星視角及裁判視角等特殊觀賽服務，創下傲人收視成績，再次點亮中華電信為全台首選運動賽事轉播平台！

中華電信為唯一參與該國際賽事的電信業者，中華電信董事長郭水義特別出席為台灣選手加油，並與賴清德副總統等貴賓一起頒發女單決賽獎項。中華電信長期支持運動產業發展，並致力於提供最新、最完整的國內外各大重要運動賽事轉播服務，繼轉播2023 WBC世界棒球經典賽、MLB美國職棒大聯盟賽事後，再為國人帶來台北羽球公開賽等超夯國際級賽事，歡迎球迷持續鎖定MOD、Hami Video輕鬆掌握精彩賽事！

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