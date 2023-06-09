夏日狂歡！中華電信「這夏飛太遠」大手筆祭全球雙人來回機票，再加碼17,000購物金！

▲中華電信「這夏飛太遠」最大獎為全球任選雙人來回機票，價值300,000元。（圖／翻攝自官網，下同）

消費中心／綜合報導

夏天來臨，你的狂歡計畫準備好了嗎？豔陽高照的天氣，加上暑假迎來旅遊旺季，已然引爆盛夏旅遊熱潮，中華電信帶你飛出去！不怕飛太遠，就怕你不想回來！即日起~7/2申辦指定方案即享最高Hami Point 17,000點，於7/2前完成抽獎登錄作業，更可參加「這夏飛太遠」抽獎活動，有機會獲得價值新台幣30萬的「全球」雙人來回機票，還有東北亞、台灣離島來回機票、Apple Watch等。此外，於中華電信全台實體門市申辦即可獲得刮刮樂一張，最高可刮出Hami Point 3,000點，親友揪團申辦一起享福！

中華電信今夏最新的超狂優惠「這夏飛太遠」，於活動期間6/1～7/2，申辦精采5G贈點方案、指定購機方案、4G學生方案等，並於期間內至活動登錄網站完成登錄，即符合機票抽獎資格。精采5G購機方案自月租費$599起共有8種方案，可享購機折價最高2,000元+精采加值服務優惠2選1（Hami Video電視館、Google One），再送流量券最高50GB。

精采5G贈點方案更是祭出「月月得利」跟「一次到手」兩種選擇，最高可獲得Hami Point購物金$17,000， Hami Point可上Hami Go抵換多項好禮，如5星級飯店、朋趣露營車住宿券、計程車乘車券、富士拍立得相機、鐵三角耳機等，應有盡有，讓你拿到手軟！Hami Point不僅可於中華電信門市消費、儲值電信帳單、兌換4G流量及影音服務，還有Hami品牌館、Hami市集、Hami小舖、神腦生活等⋯⋯等，食衣住行都包了。

▲中華電信「這夏飛太遠」抽獎活動最高可獲得Hami Point購物金$17,000(一點=一元)，多重好禮換到手軟。

想要出國旅遊的心跟著越發升高的氣溫熱烈了起來，中華電信除了好禮多到送不完，還帶給用戶更多驚喜，「這夏飛太遠」只要參與指定方案，無論是申辦、攜碼、續約等皆可參加，在活動期間內至網站登錄就可獲得抽獎資格，台灣地區任選雙人來回機票5名（價值5,500元）、東北亞任選雙人來回機票5名（價值50,000元），更有全球任選雙人來回機票1名的幸運獎項（價值300,000元），飛得越遠越好，就怕你玩到不想回家。

想增加中獎機會？6/1～6/10期間申辦，再享早鳥好禮抽！東南亞任選雙人來回機票5名（價值40,000元），沒有抽中機票也不用失望，中華電信再祭出人氣獎項Apple Watch S8 LTE 41mm鋁金屬錶殼／運動型錶帶2名（價值15,900元）跟Apple Watch SE LTE 44mm鋁金屬錶殼／運動型錶帶3名（價值10,400元），獎項多到不申辦都可惜。

▲中華電信「這夏飛太遠」抽獎活動7/2前參加，即有機會抽全球雙人來回機票，此外還有東北亞、台灣離島來回機票、Apple Watch等豪禮。

▲活動期間於中華電信全台實體門市申辦即可獲得刮刮樂一張，最高可刮出Hami Point 3,000點。

還沒想好夏季出遊規劃？沒關係！機票先到手再來慢慢排行程，現在就問問身旁親友有沒有申辦、續約、攜碼需求，一起來中華電信抽大獎，這個夏天為你的旅遊地圖列表上再添一筆完成清單。



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