「2023台東大地藝術獎」開跑　徵件報名至7／21

▲台東縣政府表示「2023台東大地藝術獎」強力徵件報名中。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲/台東報導

「2023台東大地藝術獎」Land Art Taitung 2023即日起開跑，徵件報名時間至7月21日止，台東縣政府文化處表示，為展現台東大美術館所蘊藏的豐沛創作能量，更肯定藝術家每年投入大地藝術作品創作的點滴心力，特於今年首辦「2023台東大地藝術獎」，公開徵選縣內現存大地藝術作品之藝術家或策展團隊報名投件。

台東縣政府表示，近年台東大型地景藝術活動發展蓬勃，包括「東海岸大地藝術節」、「漂鳥197-縱谷大地藝術季」、「南迴藝術季」，及縣內原有許多公共藝術設置精彩、主題多元，地幅更涵蓋全縣範圍。為了深化台東大美術館理念，讓台東每個轉角都能遇見藝術帶來的精彩，因此利用台東的山海美景形塑出許多專屬藝文活動品牌；在累積諸多豐富的創作能量之後，今年更希望透過「2023台東大地藝術獎」的舉辦，引領民眾走進多元而遼闊的「台東大美術館」，從線上、實體活動等多元面向，更進一步認識作品，同時認識身邊生活的土地。

文化處指出，對藝術家及策展團隊而言，這是一個展現作品的絕佳機會，報名者無須額外製作新作品，只需提交現存之大地藝術作品，申請報名即可參加活動，透過2023台東大地藝術獎相關行銷活動，讓作品再次被看見。

作品評選共分為專業評選及民眾網路人氣票選兩大辦法，總計將選出10名「2023台東大地藝術獎」得主，總獎金高達70萬元，誠摯邀請台東縣境內大地藝術作品創作者（藝術家或策展團隊）報名參加，每單位報名作品的數量不限，投件越多，得獎機會越高！

入選作品亦將公開進行為期一個月的網路票選活動，參與票選的民眾可參加抽獎活動，有機會獲得台北－日本東京、台北－泰國清邁來回雙人機票及台東旅宿券等豐富獎品，投票次數越多，中獎機會越高。