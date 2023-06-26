國際熱氣球嘉年華30日展開　汽機車進入鹿野高台注意排放問題

▲進入鹿野高台空氣品質維護區需符規定。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2023台灣國際熱氣球嘉年華即將於6月30日至8月28日在鹿野高台盛大展開，為維護空氣品質，台東縣環保局提醒民眾車輛進入「鹿野高台空氣品質維護區」時，應注意是否符合相關規定，包括機車應完成定期檢驗、第三期前的柴油車應取得任一縣市環保機關核發有效期間內自主管理標章或台東縣環境保護局核發的空氣品質淨區標章，或有一年內排煙檢驗合格紀錄，如有違反規定，將按車種處新台幣5百元以上6萬元以下罰鍰。

台東縣政府表示，熱氣球活動期間，鹿野高台地區都會湧入大量車潮，為了保障居民及遊客健康，縣府已劃設「鹿野高台空氣品質維護區」，透過管制高污染車輛進入，可大幅減少大量車潮帶來的空氣污染物，讓活動期間能持續維護台東優質空氣品質，同時呼籲民眾及遊客多使用低碳的交通工具前往參與。

台東縣環保局指出，「鹿野高台空氣品質維護區」管制範圍從永安村龍馬路及高台路口起至鹿野高台園區，透過「車牌辨識系統」全天監測，依據統計，自111年7月1日起開始實施以來，進入維護區管制路段內第三期前的柴油車輛共計948輛、出廠滿5年以上的燃油機車共計2,217輛，均符合管制要求。