《自然醒慢活祭》音樂祭　7月底杉原灣海灘登場





▲《自然醒慢活祭》7月底杉原灣海灘登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府推出第一個以「身心靈休閒美學」為核心的活動品牌《自然醒慢活祭》，將於7月29日至30日在台東杉原灣沙灘舉辦免費大型音樂舒壓活動「夏日療癒祭」，邀請金曲歌王陳建年等7組優秀音樂人演出。

台東縣長饒慶鈴表示，夏日療癒祭特別將「紓壓、慢活」氛圍融入其中，不同於一般音樂展演，強調的是海洋瑜珈、靈性舞蹈、電子音療、拼貼畫共創等特色內容。其中，在地藝術工作室將在現場提供創作素材和指導，讓大朋友小朋友都能一同以水彩、拼貼畫等創作形式參與活動，體驗藝術療癒的魅力。

此外，活動也與當地團隊米麻岸工作室合力規劃「心靈市集」，提供多樣健康料理、精油香氛、抒壓按摩等內容，讓民眾有多元體驗與享受。無論是音樂欣賞、美食品嚐、紓壓商品選購，還是藝術共創參與，每個人都能在這個舒適的環境中找到屬於自己的夏日療癒一隅。

主辦單位台東縣政府社會處指出，夏日療癒祭特別邀請7組優秀音樂人輪番上陣，包括跨界創作鬼才DJ林強、金曲歌王陳建年、金曲最佳樂團漂流出口、爵士創作女伶薛詒丹、在地樂團追風少女FALI等，並特邀DJ與在地舞者共演，引領群眾一同進入這場獨一無二的音療派對與沙灘舞會，沉浸在音樂、舞蹈和杉原灣的無敵海景中，讓身體盡情跟著節奏舞動。