林燕祝痛批居服員對重度身心障礙孩童施暴　社會局：居服員停職調查

▲台南市議員林燕祝憤怒地表示，一名重度身心障礙孩童父親指控居服員施暴行為失當，要求社會局一定要給個交代。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員林燕祝26日自由發言憤怒地表示，一名重度身心障礙孩童父親指控居服員動作粗暴、行為失當，社會局訪視後卻延遲通報，沒有下文，找上她來陳情，她譴責社會局的冷血行為，要求社會局一定要給個交代。

林燕祝說，投訴的孩童父親表示兒子因基因病變導致腦性麻痺及患有癲癇，9歲仍無法行走，全面發展遲緩且無口語能力，生活也無法自理，每三天就要幫孩子解便，但今年3月以來，在孩子身上發現大大小小的瘀青與傷口，經調閱家中監視器影帶發現，照服員動作粗暴甚至將孩子重摔，孩子疼痛到哭出來。

林燕祝指出，家長在5月29日向督導提出申訴，5月31日社會局長照中心人員家訪看完影片也認為居服員行為失當，但不僅沒有通報，也未協助就醫驗傷，直到6月5日再次向長照中心申訴，並在當日家長自行帶孩子至醫院驗傷，社會局家防中心隔日才派社工到家訪視並帶走相關的畫面。

林燕祝說，照顧這種身心障礙孩子對家庭是很龐大的負擔，不管是精神或是金錢，家長精疲力盡，生病患憂鬱症的極多，甚至拖垮一整個家，市府應該要給予更多身心靈的諮商治療與協助，而不是只有透過基金會和民間團體釋出少量免費名額的講座來充數，這無法緩解每個身心障礙家庭的痛苦，長期的關懷與陪伴才是最實質的幫助。

林燕祝議員關心台南市私立居家長照機構到宅服務疑有兒少受到照服員不當對待議題，市長黃偉哲表示，已請政風單位介入調查，該照服員已停職並依違反兒權法及長照服務法進行裁罰。

社會局表示，5月底本市私立居家長照機構接獲家屬反映照服務員疑有不當照顧兒少情形，當日已立即暫停該照服員之照顧工作，並媒合其他照服員接續照顧事宜。

該案經社會局啟動調查後確認該照服員有違反兒童及少年福利與權益保障法第49條及長照服務法第44條規定，已於6月21日依違反兒權法裁處新台幣9萬元罰鍰，並依長期照顧服務法處該照服員停業半年處分。

社會局說明，後續也將持續加強照顧服務員及照顧管理專員對特殊障礙服務個案相關在職教育訓練，以提高類似服務案件之敏感度。針對特約長照機構，社會局將持續無預警實地查核，如查有異常狀況,將依相關規定，進行費用扣減或計點，嚴重者將終止契約。