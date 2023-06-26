Me Too性騷擾再延燒　林燕祝再爆體育局高層霸凌騷擾女下屬

▲台南市議員林燕祝26日再爆體育局長官涉嫌霸凌且騷擾女下屬，要求黃偉哲務必調查清楚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員林燕祝26日再爆體育局長官涉嫌霸凌且騷擾女下屬，要求黃偉哲務必調查清楚，另，她提到19日總質詢時，講到關於光電板下埋有爐碴及廢棄物，當晚就接到「關切」的電話，她感嘆，難道台南變成一個噤聲城市了嗎？

林燕祝再爆，近日服務處收到一封陳情信函，請她替體育局女同事伸張正義，該女職員長期受到最高長官霸凌與性騷擾，投訴體育局政風室卻不了了之，讓她不得不出面陳情，希望幫幫體育局內的女同仁免於恐懼。

林燕祝說，很多的性騷擾都是在權勢、身分、不對等的情況下發生，市府一再的爆出這種醜事，她感到非常遺憾，要求黃偉哲市長查個清楚，甚至應該成立獨立的性平專責機關，不能這樣就算了。

另，林燕祝指出，她於19日總質詢時，提到民眾向她檢舉台南的光電板下非法掩埋爐碴及廢棄物，要求市府要擇日盡速開挖，並送檢調查辦，不料當晚即接到關切電話，要她「講話差不多就好」，這位撥電話的人，正是捲入台南市正副議長賄選案的關鍵人物楊志強，她不明白楊撥這通電話是否與質詢的內容有關係，也不知道這些檢舉的案場是不是楊志強的，如果真的沒問題為什麼要怕市府開挖，難道是在替郭再欽出聲？

林燕祝感嘆，何時民主聖地的台南真的變成一個噤聲城市，議員質詢揭發真相，就會受到恫嚇，請黃偉哲市長真的有必要好好的整頓市府，不要讓外界談到台南時，就直接想到「黑金、光電、性騷擾」。