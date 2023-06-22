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教保員腳壓童玩手機...沒換尿布害潰爛　高雄社會局終止公托契約

▲▼高雄右昌公托遭爆不當照顧幼童。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄右昌公托遭爆不當照顧幼童，教保員用大腿壓住孩童爽玩手機。（圖／ETtoday資料照）

記者許宥孺／高雄報導

國民黨高雄市議員白喬茵日前爆料，右昌公共托嬰中心老師疑似不當對待小孩，托育人員不僅用腿強壓幼童爽玩手機，還因太久沒換尿布導致幼童的臀部、生殖器潰爛。社會局21日主動要求承辦單位終止契約。

國民黨高雄市議員白喬茵日前在議會質詢時指出，她接獲家長投訴，指出孩童送到公托，臀部、生殖器卻發生潰爛，明顯是照顧疏失，而園方的說法卻是老師是新來的，不熟悉業務。

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白喬茵批評，一間教室20個小朋友，5個老師，難道說可以把責任全部推給一個新來的老師嗎？事實上該公托也發生過其他老師關櫃子夾傷孩子的手，老師卻說謊是小孩自己開櫃子夾到。

▲▼高雄右昌公托遭爆不當照顧幼童。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲教保員怠惰沒換尿布，害男童生殖器、臀部潰爛。（圖／ETtoday資料照）

白喬茵也曝光照片表示，還有其他老師直接用腿壓著孩童，全部的注意力都放在手機裡，如果孩子有發生任何不適，求救，老師真的可以及時發現並且處理嗎？

此案經社會局家防中心調查，發現機構疏於管理接連發生收托兒童未妥適照顧情事，社會局已要求依法限期改善，但認為公托已獲得較多資源，理應更專業妥適照顧幼兒，該公托接連發生事件，顯見主管人員疏於管理督導，對事件危機處理能力不足，社會局21日主動向承辦單位提出終止契約要求，對事件托育人員也要求依勞基法予以資遣。

社會局表示，將儘速尋求團隊接手右昌公托，在交接的過渡期仍將積極督導服務品質，幼兒仍可持續送托。至於該會經營或相關的其他公托機構，經查並無照顧不當之情事，將加強查察，確保照顧品質。右昌公托如有需要退托的幼兒，社會局將協助轉介到合格的托育機構、準公托嬰中心或準公共保母。

社會局長謝琍琍表示，加強公托中心的照顧管理，17日起已派員至所有公托機構53家，就托育照顧比、照顧行為、環境衛生、設施設置等完成稽查，未有異狀，後續持續加強稽查，強化托育服務並落實照顧行為，讓孩童家長們都能安心。

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