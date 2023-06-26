陳建仁稱3+1方案「多一個選擇」　賴士葆諷：憶起萊豬進口時

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

國防部與教育部拋出就學「3＋1方案」，讓大學生能夠3年完成學業、1年當兵，引發爭議，行政院長陳建仁則表示，這沒有強制，而是讓學生有自我選擇的機會。對此，國民黨立委賴士葆26日就在臉書諷刺「這話聽起來好熟悉」，美國萊豬要進口的時候，總統蔡英文也說沒有強制大家吃萊豬，只是為了經貿考量，而萊豬是給國人多一個選擇。

賴士葆批評，教育部的「3+1方案」讓人瞠目結舌，大學教育的修業年限從4年濃縮成為3年，好像學店補習班拚速成，大學鼓勵役男學生參加速成班可以獲得補助，註冊修課人數不足開班的錢政府也會補助，好像土豪辦教育，錢可以解決的都不是個事；他再舉出，現在為了兼顧役男學習與服役，可以在4年內完成，最後勢必犧牲教育的品質。

此外，賴士葆提到，聽見陳建仁 再三強調「3+1方案」沒有強制，是要讓每個學生多一個課程選擇的機會，他諷刺，「這話聽起來好熟悉啊！」，美國萊豬要進口的時候，蔡英文也說沒有強制大家吃萊豬，只是為了經貿考量要進口，而萊豬，是給國人多一個選擇，他大批，如果真覺得萊豬進口是多給國人選擇的機會，那就應該標示萊豬才真正讓國人有選擇的機會，不標示的萊豬哪有選擇的機會？

賴士葆指出，大學校長說修業年限從4年規劃為3年，整個課程要有大的變動，這不是一個好的方向。他質疑，如果是好的政策，家長和學生都會搶先，何必還要煩勞補助每名公立6萬、私立12萬？還有申請3+1彈性修業所支出的學費超過原本繳交學雜費，差額也是教育部買單。

對此，賴士葆批評，前幾天才剛宣布私立大學每年補助2.5萬，高中職學費全免，教育是百年樹人的神聖事業，被蔡政府搞到除了補助撒幣加速成之外，貧乏到一無所有了。