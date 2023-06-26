新北慣竊2度outlet偷手機　躲廉價旅社被逮！竟是「7條通」

記者陳以昇／新北報導

新北市一名慣竊日前跑到林口outlet手機專賣店，趁店員不注意偷走展示台上的iPhone 14手機，事隔一個多月，又到outlet甜點店偷走員工手機，警方獲報調閱監視器鎖定他的特徵，由於他居無定所，行蹤飄忽不定，最後循線在萬華一家旅社將他逮捕，經查他竟有7條竊盜通緝，訊後依竊盜及竊盜通緝移送偵辦。

▲簡男在三井outlet手機店偷Iphone 。（圖／記者陳以昇翻攝）

54歲簡姓男子有多項竊盜前科，平時就以偷竊為生，4月間，他到林口三井outlet商場裡的3C手機專賣店，站在手機展示台前，趁店員不注意，直接把一台iPhone 14手機拿起，拔掉連接的防盜鎖，放進口袋後逃逸。

▼簡男事隔一個多月再順手偷走甜點店員手機 。（圖／記者陳以昇翻攝）

事隔一個多月，6月8日下午1時許，他又到outlet裡的甜點店，鎖定店員放置在櫃檯旁的手機，神速側身伸手偷走；警方獲報立即調閱監視器，發現都是同一人所為，經調查簡男居無定所，行蹤飄忽不定，造成警方查緝困難。

警方鍥而不捨，最後得知他躲藏在台北市萬華區一間旅社，便衣員警直接在現場埋伏，等他進入電梯時將他逮捕，經調查簡男遭北高的地檢署及地院發布7條竊盜通緝，訊後依竊盜罪移送並解送歸案。

▼警方在萬華旅社電梯內將他逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼簡男除了偷手機外，還遭北高地檢、地院發布7條竊盜通緝 。（圖／記者陳以昇翻攝）