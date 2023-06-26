二壘妹慘了！給男友驚喜慶生竟撂人當街押上車　IG炫耀挨轟無腦

記者許權毅、黃資真／台中報導

網紅「二壘妹」江宛庭曾參加樂天女孩啦啦隊徵選，因拍攝點評其他徵選者的影片遭撤銷資格，但仍以火辣身材、開朗性格收穫大票粉絲。日前卻傳出她為了替男友慶生，跟友人在大街上綁架對方，驚動警方到場處理。

▲網紅「二壘妹」江宛庭擁有姣好身材，曾參加樂天啦啦隊徵選。（圖／翻攝自江宛庭IG）

有網友在Dcard發文透露，江宛庭為了替男友慶生策畫了驚喜，結果驚動警方到場，遭押回警局，被放回家後，江仍在IG上公開分享過程，絲毫無任何悔意，「不能理解為什麼這種浪費社會資源的事要放限動」，也有網友怒轟她根本「無腦」。

▲▼ 江在IG上分享遭警方質問的過程。（圖／翻攝自江宛庭IG）



警方說明，此案發生在20日上午10時48分，有民眾報案稱西屯區河南路2段疑似發生擄人情事，員警趕到現場，立刻大聲喝斥車內人員下車，駕駛連忙喊冤「他們在演戲」，員警起初還被搞得迷糊，將現場10人全數帶回警局釐清後，才得知是網紅江宛庭策畫的鬧劇。

▲駕駛下車時喊冤稱是在演戲。（圖／記者許權毅翻攝）



據調查，20歲江女為了替29歲張姓男友慶生，找來一群朋友在光天化日下強行把張男擄上車，過程中因動作過大，使路人誤以為發生擄人事件，立即報警。後續張男也澄清是女友等人為了慶生才規劃，並無遭妨害自由情事，警方嚴正告誡，勿有是類行爲滋生事端，否則依法嚴辦，絕不寬貸。