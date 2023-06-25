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大陸 大陸焦點 特派現場

難得！大學聯考放榜顯示「屏蔽生」　重慶學霸全家狂喊先拍照

▲▼ 大陸學霸大學聯考分數被屏蔽全家激動尖叫 。（圖／翻攝 海客新聞）

▲重慶學霸生大學聯考分數「被屏蔽」，全家激動尖叫 。（圖／翻攝 海客新聞）

記者任以芳／綜合報導

近期大陸各省大學聯考陸續放榜，有人歡樂也有人考得不好落淚。重慶一名學霸跟家人查分數時，網路顯示「被屏蔽」，儘管看不到分數，全家人卻非常開心大叫，因為這代表就是考得太好，不能公布分數名次，也是大陸特有的放榜制度。
 

根據陸媒釋出影片，重慶這名學霸家人一起查閱分數，之後全家同時興奮地尖叫。原來，這位學霸查分顯示XXX屬於「屏蔽生」，分數被直接隱藏了，不能向外公佈。

該名學霸開心跳起來大喊，「哇！屏蔽」，家人問「真的假的？」該名考生歡呼，「先拍照！」家人在一旁狂叫「哇！哇！」

因為出現「屏蔽生」三個字，代表個人成績幾乎打敗所在地的其他考生。根據大陸公布數據，2023年重慶高考報名的人數為32萬左右，這也代表這位重慶學霸幾乎打敗99.9％考生。

據了解，重慶市高考為了防止學校不規範招生，對歷史類前五名和物理類前十名的分數進行屏蔽。 這種屏蔽分數的做法，目的是為了保護考生的隱私，同時也是防止學校進行違規招生，其他人就無法知道這些學霸的具體分數了。

屏蔽分數的目的是為了維護考試的公平性和透明度。全大陸不少地方都有執行這個規定，全省30或50名都不會公開具體的姓名。
 

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