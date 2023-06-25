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大陸 大陸焦點 特派現場

上市公司狂賀總經理之女考710分！　遭疑「違反禁令」炒作股票

▲▼上市公司狂賀總經理之女高考狀元 。（圖／翻攝 搜狐）

▲上市公司自發消息，恭賀總經理之女高考狀元 。（圖／翻攝 搜狐）

記者任以芳／綜合報導

大陸科創板上市公司三達膜官網，釋出一條無關業務經營，內容竟然是恭喜總經理之女大學聯考710分，甚至公布對方姓名、考試分數。該消息贏得股民狂點讚，期待明天週一開盤股票大漲，因為公司後繼有人，但也引起網友質疑，明明嚴禁宣傳「高考狀元」，該公司藉機拍馬屁又炒作股票。

據科創板上市公司三達膜官微發佈消息稱，標題為《熱烈祝賀三達膜總經理方富林千金、雙十中學方思童勇奪2023福建省高考物理類狀元！》就連股票代碼也發出來。

這則消息點閱率超過十萬以上，都是祝賀的留言，總經理女兒勇奪高考狀元，三達膜不少股民期待下週一開盤，有良好表現。因為總經理女兒高考獲得好成績，意味著三達膜公司「後繼有人」。

▲▼上市公司狂賀總經理之女高考狀元 。（圖／翻攝 搜狐）

▲上市公司拍馬屁疑似違反宣傳高考狀元禁令 。（圖／翻攝 搜狐）

這則喜報也引起網友關注，明明嚴禁宣傳「高考狀元」，不讓學校、老師發佈「高考喜報」，上市公司發佈總經理女兒的高考成績，明顯也繞過規定規定，即使上市公司不是學校，明顯炒作又拍馬屁。

根據福建省教育廳2023年5月26日發佈的《關於做好2023年福建省普通高校招生工作的通知》，要求切實規範高考成績發佈管理。要加強對中學、教師等相關責任主體的管理，嚴禁以任何方式公佈宣傳炒作「高考狀元、考生、升學率等宣傳。

即使大陸明文規定，一些地方和學校採用「文字遊戲」的方式發佈「狀元」消息。例如「考得比較好的兩個人」「某同學摘到一隻重達696克的芒果」之類，以變通手法對高分學生、「高考狀元」和升學率進行宣傳。通常都是學校，透過企業變相宣傳高考成績倒是第一次。

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