



▲高雄市議會設立「性別平等委員會」」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議會今（26）日進行二三讀會的議員提案，高雄市議員黃捷成功爭取高雄市議會設立「性別平等委員會」，這也是繼立法院、台南市議會後，全台第三個一級民意機關設立相關委員會。

黃捷表示，立法院2016已經成立性別平等委員會，台南市議會也在2020年成立性別平等委員會，從中央到地方的一級民意機關都陸續成立，在法制上沒有問題。

「高雄市議會雖然不是第一個，但不能是最後一個。」黃捷說，尤其是在最近me too風波，各單位都在檢討如何精進性別案件相關受理的機制。她認為，高雄市議會光是職員就有92位，再加上議員，已經是破百人的大單位，實在刻不容緩。

性別平等工作法中提到，30人以上的機關單位，就應該成立性騷擾防治的機制。黃捷表示，目前高雄市議會看起來已經確實有這個必要，站在人權城市的角度，高雄市議會要自我監督、以身作則，並且要帶頭做起。

▲Metoo風波效應！黃捷推高市議會設「性別平等委員會」。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃捷認為，無論精神上、法制上，都有成立性別平等委員會的必要，加上先前議會也有討論，議會的性別友善空間設施不足，這些都要加強，另外，包括托兒設施、性別友善廁所，高雄市議會要趕快跟上。

她最後強調，這會期讓性別平等委員會通過後，也要具體制定性別平等工作法的設置要點，以及性別平等工作法的工作計畫，完善高雄市議會的職場性別平等。

此外，推動多元平等價值，議會上周三（21日）審議通過議員湯詠瑜的提案，成立「多元融合小組」，未來將監督市府於職場、學校、公共空間與設施的設計安排以及都市計畫等政策、法規，須以多元平等為目標，廣納各方意見。

針對議會審議通過成立性別平等委員會及多元融合小組，議長康裕成肯定表示，高雄市議會是包容且尊重多元聲音的議會，性平委員會成立後，未來將透過各項實質作為，積極落實性平觀念，她強調，打造多元友善空間，從議會帶頭做起。