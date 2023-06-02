民進黨又爆性騷！　黃捷「氣到發抖」：籲黨中央成立性平調查小組

▲高雄市議員黃捷。（圖／記者洪靖宜翻攝）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨一名女性前黨工日前爆料，過去在主責專案期間遭合作導演「輝哥」性騷；不料，2日又有一名女性前黨工指控遭同事性騷擾，向時任青年部主任蔡沐霖反映後，沒有得到妥適協助，甚至受到職場霸凌。高雄市議員黃捷表示，她看完前黨工的求助貼文後，「真的氣到發抖，甚至有作嘔感」，呼籲民進黨中央應立即成立「性平調查小組」，讓過去受到不平等對待的黨工，都能透過這個最直接的管道伸張正義。

前民進黨工今日發文指控，過去同部門的同仁陳右豪時常在各種飯局喝醉時，對她摟腰、摸屁股、玩頭髮、偷親臉頰，而時任青年部主任蔡沐霖得知此事後，不僅沒有處理，甚至以工作藉故刁難，進行職場霸凌。

黃捷痛批，文中這兩個政壇噁男，從職場性騷到職場霸凌，公然踐踏女性到無法無天的地步，真的可惡。擔任主管要職的人，不僅沒有守護受傷的下屬，反而仗勢欺人，以非我族類、袒護親信的心態在壓迫女性，有這種人格特質，根本不配擔任任何黨公職，應予以解職。

「除此之外，我想知道的是，像這樣徬徨無助的受害者還有多少人？」黃捷表示，潘朵拉的盒子已經打開，民進黨作為負責任且重視平等價值的執政黨，應作為表率，率先提出機制解決，大破大立面對它，才對得起所有懷抱信念、為黨努力的政治工作者。

黃捷呼籲，民進黨黨中央應立即成立「性平調查小組」，反省過去，防範未來，讓過去受到不平等對待的黨工，都能透過這個最直接的管道伸張正義。

另外，黃捷也呼籲，國民黨與民眾黨應組成性平小組，調查並受理過去的性平案件，用最高規格來審視政治職場的友善程度，而不是雙重標準，毫無性別意識卻在此時消費性平事件，作為政治工作者，大家都應擔起社會責任，共同為性平價值努力。