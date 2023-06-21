高雄補習班狼師性侵國中女學生　黃捷：絕不讓禽獸傷害房思琪們

▲高雄市議員黃捷。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者劉人豪／高雄報導

一名音樂女教師爆料指出，自己13歲時曾遭到狼師性騷、性侵，且整個過程長達3年，且現在該名教師還在高雄3個地區任職。對此，高雄市教育局表示將對該補習班啟動行政調查，高雄市議員黃捷指出，絕對不能再讓這些禽獸不如的狼師逍遙法外，繼續傷害「房思琪們」！

有名音樂女教師透過臉書自白，她13歲時高雄還是個升學主義至上、保守的台灣南部社會，一名補習班老師時常趁著其他師生離開、假日補習班還沒關門前，對她進行一對一指導，但某次與老師外出買飯，老師突然伸手與她十指交扣，接著若無其事地說話，讓她感到困惑。

而後這名教師的行為愈來愈誇張，不但趁著補習班無人時強吻，甚至還直接將她載到汽車旅館性侵。之後的3年間，老師時常趁著獨處期間性侵、逞慾，甚至會一邊動手、一邊說著無關緊要的日常，而她每次都呆若木雞、無法有任何反應。

此外，雖然時隔20多年，這名教師仍在工作，招收的學生範圍包含前鎮籬仔內、崗山仔地區，以及鄰近鳳山五甲的國中，女教師也呼籲，希望家長們多留意孩子的身心狀態，不要輕易相信親近的人，才能保護好孩子，讓心碎的事情不再發生。

黃捷20日在臉書發文指出，該案她已聯繫高雄市教育局及社會局家防中心，要求立即展開調查，並移請地檢署偵辦。該案件若屬實，要求依法即刻解聘該名補習班不適任人員，且若這位狼師為補習班負責人，應立即廢止補習班立案，並通報至中央的補習班不適任人員資料庫！

黃捷呼籲中央應修法，延長《性別工作平等法》10年、《性騷擾防治法》僅1年的申訴期，確保受害人（尤其是未成年者）的權益。絕對不能再讓這些禽獸不如的狼師逍遙法外，繼續傷害「房思琪們」！