性侵女學生！黃捷要求「狼師補習班」停業　教育局回應了

▲高雄市議員黃捷。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

一名音樂女教師爆料指出，自己13歲時曾遭到狼師性騷、性侵，且整個過程長達3年，且現在該名教師還在高雄3個地區任職。高雄市議員黃捷今日在議會質詢時，強烈要求教育局動作快一點，若查屬實，要趕快把狼師解聘，以及把該補習班廢止立案；教育局長謝文斌則回應，會先以行政指導方式要求業者停止營業。

高雄驚爆補習班狼師長期性侵女學生，黃捷今在市議會質詢時憤怒要求教育局，針對該事件要趕快移送地檢署偵辦，狼師必須到案說明，教育局則要儘速介入調查補習班狼師事件是否屬實。若屬實的話，要先針對狼師進行解聘動作，以及趕快把補習班廢止立案。

▲黃捷要求教育局將該補習班廢止立案。（圖／記者賴文萱翻攝）

教育局長謝文斌表示，接獲網路訊息後，昨晚立即做相關資料的搜集，補習班有這樣性別事件不能容忍，在法規方面，會用最嚴格方式做審議處理，處理時限一定也會以最快速度處理。

謝文斌說，今天早上已經跟補習班聯繫，但他們早上沒開門，現在會積極聯繫當事人了解狀況，查證屬實一定會依照相關程序做懲處。

至於司法部分，已經移送相關資料給地檢署；行政調查部分，已馬上啟動聯繫相關業者，希望他們立即停止營業，今天就會多管齊下處理。

黃捷進一步提醒，請教育局動作快一點，狼師的聯繫方式在網路上都有，大家都非常關心這件事，因為如果狼師還有在任教的話，真的很擔心不只一位受害人。

謝文斌則強調，已經積極聯繫業者，會按照相關規定處置，在未查證屬實之前，會先以行政指導的方式希望業者停止營業，現在積極進行中。