婆婆愛穿迷你裙露胸腿！媳婦罵「沒人要看妳的橘皮」　全場怒了

▲原PO抱怨，婆婆愛穿迷你裙。（示意圖／記者周姈姈攝）



記者朱祖儀／綜合報導

在不同的年齡應該有相對應的打扮嗎？一名人妻近日抱怨，婆婆已經年過六旬，但還是非常喜歡穿小洋裝、迷你裙出門，怒罵「沒人要看妳的布袋奶好嗎」，就連老公的姊妹稱讚婆婆的穿著，也讓她看不下去。文章曝光後，多數網友都看傻眼，反批「妳是不是嫉妒婆婆的身材？」

原PO在「匿名公社」發文表示，婆婆今年已經超過60歲了，但每天還是喜歡穿小洋裝、迷你裙出門，她看到之後忍不住批評，「還自以為很好看很潮，拜託好嗎，沒人要看妳那垂到快肚臍眼的布袋奶，和那一堆橘皮跟皺摺的腿」。全家在連假期間一起出遊，婆婆也是照常打扮，她也無法接受，直呼「我都不想跟婆婆走在一起，丟臉丟死了」。

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老公的姊妹不停稱讚婆婆的打扮，也讓原PO看不下去，「2個人像神經病一樣猛誇對方」，還質疑對方是想要搶遺產，才會刻意一直稱讚婆婆，「也是啦，想搶遺產就要超前部署，好啦！妳很厲害啦！」

但文章曝光後，網友紛紛批評原PO，「好可怕的多管閒事」、「人家60歲愛怎麼穿是她的自由度，她實現了她的穿著自由，關你屁事」、「現在不穿，更待何時，人生就一次，自己開心就好，給你個建議就是少給別人意見，自己生活過好就好」、「管好自己的事，你的婆婆要怎麼穿是她的事」、「難道洋裝、短裙衣服有限制年齡嗎」、「這樣的婆婆才好，跟著時代走，真的要珍惜」、「應該是媳婦身材無法穿，所以嫉妒」。